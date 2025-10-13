GAFFE E POLEMICHE

Tre anni di slogan e zero fatti: il ministero di Roccella tra annunci e immobilismo

La ministra Eugenia Roccella
La ministra Eugenia Roccella
Simone Alliva
13 ottobre 2025 • 17:29

Dalla lotta contro il porno all’adozione degli embrioni, il bilancio del ministero guidato da Eugenia Roccella è segnato da misure spot: l’assegno unico che non riduce la povertà (Caritas), il contrasto alla violenza di genere giudicato insufficiente, il silenzio sulle violenze omotransfobiche e il congelamento del piano nazionale contro razzismo, xenofobia e intolleranza

Tre anni di annunci, polemiche, contestazioni. Tre anni di vuoto. Il ministero alle pari opportunità, alla Famiglia e alla natalità guidato da Eugenia Roccella scansa ogni traguardo concreto grazie a una predisposizione naturale alla polemica o alla gaffe. È una fatale circostanza quella che ha portato Roccella a criticare i viaggi di istruzione ad Auschwitz (ridotti a «gite») proprio a dieci giorni dal suo terzo anno al ministero. La sua capacità di conquistare le prime pagine, con uno scontro

Per continuare a leggere questo articolo

Simone Alliva

Giornalista professionista. Per dieci anni al settimanale L'Espresso, autore di diverse inchieste di copertina su politica, diritti e identità negate. Nel 2017 ha raccontato per primo in Italia gli orrori della persecuzione delle persone Lgbt in Cecenia. Nel 2020 ha pubblicato per Fandango Libri "Caccia All’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia”, prima inchiesta giornalistica sull'odio omotransfobico in Italia. Per il suo “Fuori i nomi!” vince la quarta edizione del Premio Fuori! presieduto da Angelo Pezzana, fondatore del primo movimento omosessuale di Italia. Vincitore di due Diversity Media Awards per le inchieste: "L'Italia è Omofoba" 2020 e "Abilismo. Il nome dell'Odio" 2022.