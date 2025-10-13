Tre anni di slogan e zero fatti: il ministero di Roccella tra annunci e immobilismo

Dalla lotta contro il porno all’adozione degli embrioni, il bilancio del ministero guidato da Eugenia Roccella è segnato da misure spot: l’assegno unico che non riduce la povertà (Caritas), il contrasto alla violenza di genere giudicato insufficiente, il silenzio sulle violenze omotransfobiche e il congelamento del piano nazionale contro razzismo, xenofobia e intolleranza