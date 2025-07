Zingaretti (Pd): «Il nostro impegno a fronteggiare i nazionalisti è ogni giorno. Non per testimonianza, vogliamo un’altra Ue. E da settembre daremo battaglia sul bilancio»

Tradotto in italiano, il flop della sfiducia contro Ursula von der Leyen è innanzitutto la retromarcia di Fratelli d’Italia. Che non vota la mozione presentata dal suo gruppo Ecr, “ma anche” non sostiene la presidente.

A sottolinearlo è tutto il centrosinistra nostrano. In primis lo fa Stefano Patuanelli, M5S: «Fdi riesce a non votare la mozione di censura proposta dagli europarlamentari del loro stesso gruppo politico. Nemmeno si sono astenuti, sono scappati e non hanno partecipato. Un modo politicamente imbarazzante per fare una carezza a Ursula».

Va detto che il movimento di Giuseppe Conte sorvola su un proprio record: è l’unica forza del “campo largo” che ha votato la sfiducia della destra. Non lo ha fatto Sinistra italiana, i cui europarlamentari non hanno partecipato al voto, con quasi tutto il gruppo Left, né i verdi di Angelo Bonelli.

Chi rappresenta Fitto?

Quanto al Pd, la scelta di fondo, condivisa con il gruppo S&D, era quella di non mischiare i propri voti con quelli della destra. I dem, dunque, hanno votato contro la mozione. Solo tre eurodeputati non hanno partecipato al voto intenzionalmente (gli indipendenti Marco Tarquinio e Cecilia Strada e Alessandro Zan), e altri quattro sono risultati assenti per impegni (Elisabetta Gualmini, Giorgio Gori, Antonio Decaro, Matteo Ricci).

Ma della «fuga» di Fdi dal sostegno a Von der Leyen, il capodelegazione Nicola Zingaretti dà una lettura opposta a quella M5s: «Meloni ha fondato un gruppo parlamentare per sostenere da destra Von der Leyen. Dopo neanche un anno quel gruppo è il protagonista di una mozione di sfiducia. E Fdi non vota contro, e la Lega vota a favore. A questo punto bisogna chiedersi: chi rappresenta il commissario Raffaele Fitto?».

I dem incassano l’impegno della presidente di salvare il Fondo sociale, ma mantengono la minaccia di toglierle l’appoggio a settembre, se non arriveranno altre prove che la presidente non vuole tirare a campare appoggiandosi alla destra. La parte dalla quale, peraltro, ieri i voti le sono mancati.

«Noi, di fronte a un processo di demolizione dell’impalcatura europea, ogni giorno siamo impegnati a fronteggiare il nazionalismo. E da settembre», avverte Zingaretti, «inizia la battaglia sul bilancio di previsione contro i tagli. Ci vuole tutta un’altra Europa, non vogliamo testimoniarlo, vogliamo costruirla».

Ecco il punto che separa pericolosamente i dem da M5s, e che sarà difficile comporre sui tavoli della futura coalizione, quando si riuniranno: per il Pd, e per i socialisti francesi, tedeschi e olandesi, da settembre la sfida a Von der Leyen comincerà sul serio.

Almeno così si sono giurati nella riunione di mercoledì sera dove si è parlato esplicitamente di una mozione di sfiducia. Extrema ratio, certo, ma la prossima volta la presidente sarà sfidata “da sinistra”. Lo ha sottolineato ieri anche la segretaria Elly Schlein: «Noi non avremmo mai potuto votare una mozione dell’estrema destra. Avevamo però chiesto un impegno preciso di conferma della maggioranza pro-europea, un segnale chiaro da Von Der Leyen, che è arrivato: abbiamo salvato il Fondo sociale europeo, che non sarà accorpato con altri fondi rischiando di scomparire. È la dimostrazione che i nostri voti, quelli del secondo gruppo del Parlamento europeo, contano e non si fanno dare per scontati. Continueremo a vigilare sul rispetto degli impegni presi. Non siamo più disposti a tollerare la politica dei due forni».

