«Con l’abrogazione dell’abuso d’ufficio, si potrebbero verificare conseguenze paradossali». Fabio Taormina, 59 anni, presidente di sezione del Consiglio di Stato, parla con Domani degli effetti della scelta del governo italiano sulla giustizia amministrativa, in particolare su un aspetto che finora è stato tralasciato: che cosa ne sarà di tutte quelle procedure pubbliche viziate da un abuso, ora che il reato è stato cancellato?

E l’analisi torna utile in questi giorni di tempeste giudiziarie sulla pubblica amministrazione, con assessori (in Sicilia), sindaci (a Milano e Pesaro), dipendenti comunali e imprenditori che maneggiano risorse della collettività.

Giudice Taormina, un esempio pratico sul destino delle procedure viziate da abusi senza più il reato che le sanziona?

Prendiamo un concorso pubblico da 300 posti. Se la condotta che sfocia in un provvedimento abusivo non è più reato, e non è dunque indagabile dal giudice penale, che sorte avrà il concorso? Poniamo ad esempio che uno dei componenti della commissione avvantaggi un candidato ponendogli domande facili. Non essendo più perseguibile penalmente l’abuso d’ufficio, questo concorso rimarrebbe valido, a meno che uno degli altri 299 non lo impugni.

Invece, prima dell’abrogazione dell’abuso d’ufficio, non sarebbe andata così?

L’atto amministrativo contrario alla norma penale era nullo, e la nullità poteva essere rilevata anche d’ufficio da un giudice amministrativo. Occorreva sempre che un soggetto lo impugnasse, ma il vizio di nullità era imprescrittibile. Spesso, neppure ci si arrivava: le stesse amministrazioni ritiravano l’atto. Ora, invece, l’atto semplicemente illegittimo diventa intangibile, cioè valido, non modificabile, se non viene impugnato entro 60 giorni con ricorso al Tar, o 120 giorni con ricorso straordinario al presidente della Repubblica, da un soggetto leso, e non è riscontrabile alcun vizio di nullità.

E perché questo non dovrebbe succedere?

Siamo sicuri che chi perde abbia sempre voglia di mettersi contro il vincitore? In un appalto, chi perde troverà conveniente avventurarsi in un difficile contenzioso dovendo dimostrare l’illegittimità di una condotta senza allegare prove penali o magari troverà più conveniente far buon viso a cattivo gioco, e sperare con la propria inerzia di accattivarsi la futura benevolenza della stazione appaltante, in una spirale distorsiva della concorrenza senza fine? Il candidato a un concorso, che sia per un posto in ospedale o in una scuola, insorgerà lamentando l’illegittimità di un atto che gli ha preferito un candidato meno meritevole o si rassegnerà ad aspettare il proprio turno, senza irritare l’amministrazione presso la quale spera di essere assunto? Questo creerebbe un doppio danno: viene assunto chi non dovrebbe e resta fuori, in attesa, chi meritava di essere assunto. Gli esempi potrebbero continuare in quasi tutti i settori dell’amministrazione, ma sarebbe un inutile ripetersi.

Per il mondo degli appalti pubblici, nello specifico, l’abrogazione dell’abuso d’ufficio cosa significa?

Il problema riguarda principalmente gli appalti e, tra questi, gli affidamenti diretti. Soprattutto nel contesto dei fondi del Pnrr, la cui eccezionalità è stata sottolineata da tanti autorevoli esperti. Consideriamo che il nuovo Codice dei contratti pubblici, in vigore dal 2023, ha innalzato le soglie degli affidamenti diretti a 150mila euro per i lavori e a 140mila euro per servizi e forniture. Secondo Anac, in virtù di questo innalzamento il 98 per cento degli acquisti di servizi e forniture avviene con affidamento diretto. L’unico reato ipotizzabile a fronte di un utilizzo sviato della procedura di affidamento diretto, a esclusione di condotte corruttive, era l’abuso d’ufficio. Che, però, oggi è venuto meno. Molti affidamenti di questo genere, diciamo viziati da un reato che oggi non è più tale, potrebbero rimanere validi, e questo nonostante lo Stato dovrebbe avere interesse a eliminarli per evitare che producano effetti illegittimi.

L’effetto illegittimo è sulla concorrenza.

Sì, c’è un effetto distorsivo sulla concorrenza, ma c’è anche l’erogazione di denaro pubblico a un soggetto non idoneo, o comunque meno titolato di un altro.

Cosa si potrebbe fare per mettere una pezza a questa situazione?

Sarebbe auspicabile innanzitutto una riflessione seria. Io immagino due possibili misure. Una più morbida: attribuire a un organo pubblico una legittimazione processuale straordinaria; potrebbe essere l’Avvocatura dello Stato, non nell’interesse della singola amministrazione, ma dello Stato-comunità.

Vale a dire che sarebbe l’Avvocatura dello Stato a impugnare gli atti viziati?

È solo un esempio: l’Avvocatura è fornita delle competenze e professionalità adeguate per raccogliere le segnalazioni di chi non intende esporsi presentando un ricorso, pur ipotizzando vizi di un atto amministrativo che altrimenti resterebbe intangibile, e impugnarlo nell’interesse dello Stato.

E la soluzione più radicale?

Istituire un pubblico ministero incardinato presso il giudice amministrativo che abbia il compito di impugnare quegli atti amministrativi che, seppure ormai non penalmente rilevanti, potrebbero essere illegittimi. Tutti quei casi su cui prima sarebbe intervenuto d’ufficio il giudice penale.

© Riproduzione riservata