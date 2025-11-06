La guida fragile di Arianna, tra i Fratelli regna il caos

L’ultimo caso è scoppiato in Lombardia, ma Sicilia e Puglia sono focolai. Gli errori su Ghiglia. Il partito, sotto la guida della sorella della premier, è una polveriera. E lei andrà in parlamento

true false

La fedeltà assoluta al capo è requisito fondamentale per essere nel cerchio ristretto di Giorgia Meloni, ma la stessa premier si sta rendendo conto che non è anche garanzia di capacità politica. Per quanto la buona fede della sorella non sia mai stata messa in discussione, la leader di Fratelli d’Italia si è accorta – a spese sue e del partito – che sotto la guida di Arianna i ranghi sono sempre più litigiosi e indisciplinati, sia internamente che nel rapporto con gli alleati. L’ultimo caso in o