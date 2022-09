Fratelli d’Italia punta alla vittoria alle elezioni e spinge con forza sulla spesa social per convincere gli indecisi. Nella settimana dello sbarco dei politici su TikTok, quasi tutti i protagonisti del panorama elettorale hanno aumentato gli investimenti su Facebook e Instagram. In sette giorni il partito di Giorgia Meloni ha pagato addirittura 25.376 euro per sponsorizzare i propri post, una media superiore a 3.500 euro al giorno. Il massimo finora in questa campagna elettorale.

I contenuti veicolati sono messaggi in cui la leader illustra i punti del programma: dall’impegno sull’agricoltura a quello all’ambiente, fino alle promesse sul come si punta a «proteggere gli animali domestici». Un bombardamento digitale che ha richiesto uno sforzo notevole dal punto di vista del budget.

D’altra parte, però, la fan page di Meloni non ha speso un euro in sponsorizzazioni, puntando tutto sul traffico organico, generato dalle interazioni degli utenti. «Sta facendo una campagna meno urlata, poco populista» dice Alessio Postiglione, docente di marketing politico e direttore del master in communications della Rome business school. Lo fa, secondo l’esperto di campagne elettorali, «per accreditarsi in Europa come una destra moderna» e segue la strategia di mostrare il «pathos delle piazze che la accolgono. I dati sull’engagement la stanno premiando».

Il duello nel centrodestra è iniziato anche sui social con Matteo Salvini che ha frenato per quanto riguarda l’esborso sulla promozione dei contenuti. Nell’ultima settimana si è fermato a 14.221 euro, quasi 2mila in meno rispetto al periodo precedente di riferimento. La linea resta quella di attaccare principalmente gli avversari, sostenendo che il Partito democratico vuole estendere il «Reddito di cittadinanza a più stranieri».

Ma la new entry nei contenuti del leader leghista è la pubblicazione dei video registrati all’hotspot di Lampedusa, che segnano l’ennesimo rilancio degli slogan sulle politiche migratorie.

Outsider alla ribalta

Scende, attestandosi a 7.092 euro, la spesa del Partito democratico, che propone alcune card della campagna di comunicazione “scegli”, in cui c’è il “nero” della scelta sbagliata e il “rosso” di quella buona. «Letta sta portando avanti una campagna polarizzante», dice ancora Postiglione, e «per la prima volta nella storia del Pd ha anche usato il colore rosso in una campagna elettorale. Significa che punta a mobilitare l’elettorato progressista per garantirsi i voti dello zoccolo duro».

C’è però un elemento da valutare, secondo l’analisi del docente di marketing politico: «Letta rischia un effetto distonia, perché per la sua storia centrista potrebbe apparire poco credibile». Una delle novità è l’attivismo delle pagine non ufficiali a sostegno dei partiti, su tutte Orgoglio democratico, una comunità che ha speso 5.292 euro per veicolare contenuti, soprattutto concentrati sull’attacco al centrodestra che, secondo quanto riportato dai post, «nel 2011 stava facendo fallire il Paese».

Ci sono altri candidati che iniziano a credere molto sui social, come Severino Nappi, capolista della Lega a Napoli. Nell’ultima settimana ha previsto un esborso 4.028 euro per promuovere varie card del partito e, in una circostanza, per punzecchiare Fratelli d’Italia: ha sponsorizzato il post in cui accoglie Carmela Rescigno, consigliere regionale della Campania che ha lasciato poche ore fa il partito di Meloni per approdare alla Lega. Un altro candidato leghista, il senatore Giorgio Maria Bergesio, ha speso 2.318 euro, superando nettamente l’investimento della pagina del suo partito che è a quota 1.400 euro.

Il basso profilo di Renzi

La cifra prelevata dal budget per la comunicazione da Silvio Berlusconi si attesta invece a 2.879 euro, riproponendo ancora alcuni video che sintetizzano i punti del programma di Forza Italia. In costante aumento poi la spesa sui social per il fondatore di Italexit, Gianluigi Paragone, giunta a 1.353 euro per sponsorizzare i post con due temi principali: il caro bollette e la contrarietà al green pass e ai vaccini.

«Paragone potrebbe essere una sorpresa alle elezioni», osserva Postiglione che annota come «dal punto di vista della comunicazione, sugli argomenti centrali della sua campagna elettorale, si stia muovendo bene».

Chi invece resta ancora ai margini è Matteo Renzi: mettendo insieme l’investimento della sua pagina personale e quello di Italia viva, si superano appena i 700 euro in una settimana. Anche meno di Carlo Calenda che si è fermato sui 909 euro, dimostrando di non voler spingere sui social, almeno in questa fase.

