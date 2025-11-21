gli strascichi del caso garofani

FdI vuole imparzialità ma dimentica La Russa. Il silenzio di Lega e FI

Giulia Merlo roma
21 novembre 2025 • 07:00

L’irritazione del Colle dopo le indiscrezioni di palazzo Chigi rimane. Il presidente del Senato ha rivendicato la sua libertà fuori dall’Aula 

Lo scontro istituzionale tra Quirinale e Fratelli d’Italia è chiuso a parole, ma apertissimo sia politicamente sia mediaticamente. Politicamente, per colpa del comunicato fatto filtrare da palazzo Chigi dopo il colloquio tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella: in quella sede la premier si era posta come sinceramente dispiaciuta dell’incidente, ma la velina uscita dai suoi uffici l’ha descritta ancora bellicosa nei confronti del consigliere del capo dello stato, Francesco Saverio Garofani. Un vol

Per continuare a leggere questo articolo

Giulia Merlo roma

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.