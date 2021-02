La canzone “Rock this party” accompagna un breve video di Silvio Berlusconi attorniato dalla delegazione degli azzurri in visita a Mario Draghi. Anna Maria Bernini, la capogruppo di forza Italia al Senato, che ricorda di essere sempre “alla destra” di Silvio, da ieri ha ridato nuovo slancio al suo profilo Instagram, non che si sia mai fermato, come dimostrano foto al senato o a casa, e la playlist pubblicata il 16 gennaio – tre giorni dopo che si erano dimesse le ministre di Italia viva – “Sound of crisi”.

La Crisi dei Bluvertigo, il gruppo di Morgan, Domani smetto degli Articolo 31, o ancora 90MIN del rapper Salmo.

Lei che citava il conformista di Giorgio Gaber al premier Giuseppe Conte nel 2019, alle prime avvisaglie di rischio urne si è abbandonata alla musica un po’ rap, un po’ indie, ma sempre e comunque con la presenza del brano che tutti gli azzurri devono apprezzare: “Menomale che Silvio c’è”.

Le consultazioni

Poi Giuseppe Conte il 26 gennaio si è dimesso e sono partite le consultazioni. Al Quirinale prima, da Sergio Mattarella, e alla Camera poi, con Mario Draghi. Al Quirinale la delegazione di centrodestra ha riunito tutti i partiti di area, un ben poco fotogenico gruppone dove si sono notati solo i leader. Al contrario agli incontri alla Camera, Forza Italia è andato da solo. E lì sono comparse le foto dell’evento.

Ma è con il ritorno di Silvio Berlusconi che Bernini, già nota al pubblico di Instagram appassionato di politica per il suo stile comunicativo, ha dato il meglio di sè. Le potenzialità di questo ritorno le ha viste per primo Berlusconi, che, arrivato a sorpresa, ha pubblicato la foto del suo atterraggio e un video per ribadire di essere tornato a Roma.

Bernini ha dato il meglio. «Non tutti gli eroi indossano una maschera» è stata la prima storia. Il successo di Bob Sinclar per le foto del Senato alle consultazioni, quindi Ivana Spagna e “Il cerchio della vita”, la canzone di successo del cartone Disney Il Re Leone, con le immagini della diretta tv da Montecitorio. Un suo seguace scrive che è “la spalla destra del presidente”, e lei ricondivide aggiungendo una canzone dei Modà, “Come un pittore”: «Azzurro come te, come il cielo e il mare».

Infine Elettra Lamborghini con “Musica e il resto scompare” e la foto di una folla di giornalisti davanti al presidente di Forza Italia: «Berlusconi e il resto scompare». Uno smile con gli occhi a cuore che chiede il gradimento del pubblico a mo’ di sondaggio. L’entusiasmo si vede a ogni post.

«Sono inarrestabile» canta in inglese Sia mentre Bernini scende le scale in una storia della mattina dopo. La capogruppo di Forza Italia ci crede, con Draghi possono tornare pop.

