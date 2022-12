Delle risorsa ora usate per finanziare il bonus, una parte andrà alla celebrazione della figura di Guglielmo Marconi, ma anche per rievocazioni di tradizioni storiche e per la fondazione Vittoriano.

La card della cultura per i giovani diventa il bancomat del governo per la cultura. Con la cancellazione del bonus ai 18enni proposto con un emendamento alla legge di Bilancio si punta a reperire una dote di 230 milioni di euro per effettuare, tra le varie cose, dei microfinanziamenti a una serie di eventi e istituzioni.

In cima alla lista c’è la creazione della «fondazione Vittoriano» che avrà lo scopo di «gestione e valorizzazione» proprio del complesso del Vittoriano, a Roma. L’operazione costerebbe al ministero della Cultura un milione di euro.

Piccola miniera d’oro

La maggioranza si è insomma tuffata su una piccola miniera d’oro per sostenere i molteplici rivoli del mondo culturale.

L’emendamento alla legge di Bilancio è stato proposto dal presidente della commissione Cultura alla Camera, Federico Mollicone (Fratelli d’Italia), primo firmatario, insieme ai deputati Rossano Sasso (Lega) e Rita Dalla Chiesa (Forza Italia): una visione comune, dunque. La card è stata introdotta dal governo Renzi, finanziata di anno in anno, fino a essere resta strutturale su impulso dell’ex ministro della Cultura, Dario Franceschini. Tuttavia, nel caso in cui dovesse passare l’iniziativa della destra, sarebbe tutto spazzato via.

Marconi, che passione

La motivazione ufficiale è quella di voler impiegare le risorse per sostenere il settore editoriale, i lavoratori del settore dello spettacolo e più in generale della cultura. In effetti il comparto dello spettacolo può ricevere altri 40 milioni di euro rispetto a quelli già preventivati. Ma nel testo della proposta di Mollicone ci sono molti altri capitoli di spesa, che hanno le sembianze delle solite mancette che caratterizzano ogni manovra economica.

Infatti dei 230 milioni di euro inizialmente destinati ai giovani, 4 milioni di euro vengono impiegati per «celebrare la vita, le scoperte e l’opera di Guglielmo Marconi nella ricorrenza dei centocinquanta anni dalla sua nascita, che risale all'anno 1874».

Per la Lega questo è una sorta di punto imprescindibile: c’è un altro emendamento, a prima firma Sasso, che chiede l’attuazione di questo provvedimento per commemorare la figura di Marconi. Se fallisce da un lato, si prova da un altro.

Sagre e carnevali

Ma la valorizzazione della figura dell’inventore non sarebbe l’unico micro intervento. Altri 5 milioni di euro verranno prelevati, secondo l’emendamento, per incrementare la dotazione del fondo nazionale per la rievocazione storica. Di cosa si tratta nello specifico? Si tratta di un portafoglio di spesa impiegato per la «promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica». Insomma, sagre e fiere di paese.

La ripartizione della somma dovrebbe essere stabilita dal ministero della Cultura, che ha così la discrezionalità di orientare gli investimenti come meglio crede. E ancora: altri cinque milioni di euro appartenenti, almeno fino a oggi, alla card della cultura, saranno dirottati sulla promozione dei carnevali storici per l’anno 2023. Per diventare storico basta avere dieci edizioni alle spalle; un altro milione di euro sarà girato all’organizzazione dei festival «dei cori e delle bande musicali».

Una cifra superiore, esattamente un milione e 200mila euro, andrà invece nelle casse dell’Accademia Vivarium novum, che ha la propria sede a Frascati, in provincia di Roma. Ci sono poi altre scelte della maggioranza che vanno in controtendenza rispetto alle battaglie portate avanti nei mesi scorsi.

Mollicone ha sempre contestato le proroghe del precedente ministro Dario Franceschini compiute in vari ambiti. Con il passaggio in maggioranza il deputato di Fratelli d’Italia ha cambiato idea: ora propone il prolungamento di un anno, fino a dicembre 2023, del conferimento degli incarichi non dirigenziali, assegnati nel 2020. Solo su questo capitolo di spesa vengono messi 21 milioni di euro.

Proposta di mancia

Sullo stesso tenore dell’emendamento cancella-bonus cultura, ci sono altre proposte, come quella della deputata leghista, Rebecca Frassini, che vuole destinare un milione e 200mila euro per la realizzazione del festival Donizetti Opera di Bergamo, attingendo dal plafond di 400 milioni di euro messo a disposizione dal governo per le modifiche alla manovra in parlamento. E sempre da Fratelli d’Italia, Carmen Letizia Giorgianni vuole rinnovare lo stanziamento di un milione di euro, già previsto dalla manovra del governo Draghi, per sostenere il comitato messo in piedi per le celebrazioni del quinto centenario dalla morte del pittore Pietro Vannucci detto «Il Perugino».

© Riproduzione riservata