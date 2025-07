La Corte costituzionale sceglie di non decidere. Con la sentenza n. 132, depositata il 25 luglio, ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze, quelle domande delicate e drammatiche di una persona affetta da sclerosi multipla avanzata, incapace di autosomministrarsi il farmaco per porre fine alla propria vita, pur avendo ottenuto il via libera per accedere al suicidio medicalmente assistito.

Il Tribunale aveva chiesto se fosse possibile considerare incostituzionale il divieto che impedisce a un’altra persona di somministrare il farmaco, proprio per consentire a chi, per la malattia, non può farlo da sé. Il nodo era semplice e crudele: il ricorso era stato sollevato da “Libera” una donna che vive in Toscana, la sclerosi multipla le ha tolto l’uso degli arti; non esistono dispositivi medici facilmente reperibili sul mercato che le consentano, ad esempio tramite comando vocale o movimento degli occhi, di agire in autonomia per assumere il farmaco letale.

Il rigetto

La Corte però ha scelto la via del rigetto, spiegando che il Tribunale non ha dato prova sufficiente della reale impossibilità di autosomministrazione e non ha coinvolto i soggetti competenti, come l’Istituto Superiore di Sanità, che avrebbero potuto chiarire se strumenti idonei esistano davvero o possano essere messi a disposizione in tempi ragionevoli. Inoltre afferma che il Servizio sanitario nazionale deve affiancare chi sceglie il suicidio assistito, assumendo il ruolo di garante delle fragilità.

In fondo, la Corte dice: il diritto all’autodeterminazione nel fine vita è un diritto tutelato, ma l’applicazione pratica di questo diritto dipende dalle tecnologie disponibili, dal ruolo e dalla responsabilità del sistema sanitario pubblico. Una sentenza che apre una porta ma non la varca. Chi si aspettava una svolta o una risposta netta resta a guardare. Ma resta una domanda sospesa: cosa succede se la tecnologia non è disponibile? Cosa accade se il dolore resta senza risposte, la sofferenza senza aiuto? La Corte lascia la questione nelle mani della scienza e del sistema sanitario, ma non decide.

Le reazioni

La politica non si è fatta attendere. E la stessa sentenza viene letta, in queste ore, secondo grammatiche differenti. Per il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio Zullo, capogruppo FdI in commissione Sanità a palazzo Madama e relatore del ddl sul fine vita, la sentenza «legittima la nostra proposta di legge in discussione in Senato». Ma non solo: «Chiude ogni tentativo delle opposizioni di introdurre in Italia l'eutanasia e si rafforza il diritto alla vita che non può retrocedere di fronte all’autodeterminazione della persona. Puntiamo molto sul potenziamento delle cure palliative e su un Servizio sanitario nazionale che si attenga ai suoi fini istituzionali, ovvero all'assistenza e alla cura della persona e non all'erogazione della morte. È dovere collettivo respingere tentativi di delegittimazione della cultura della vita tendenti ad anteporre alla vita la cultura dello scarto e della morte».

All’opposto e con un altro vocabolario, Alfredo Bazoli, senatore Pd, interpreta la sentenza che, dice, rimette in gioco le modifiche da apportare al ddl perché «chiude il dibattito e ogni possibile dubbio sul ruolo del Servizio sanitario nazionale. La persona ha il diritto di essere accompagnata dal servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio assistito. Diritto che correlativamente corrisponde ad un obbligo del servizio sanitario nazionale, nel "doveroso ruolo di garanzia che è innanzitutto presidio delle persone più fragili».

Per il Pd è quindi un momento per rafforzare la normativa, per rendere esplicito ciò che la Consulta indica come dovere. «Il fatto che per la prima volta la Corte parli in modo così esplicito di un diritto al fine vita, nei termini già delineati dalla storica sentenza 242 del 2019, è un segnale di chiarezza che non può essere ignorato», sottolinea il presidente del Consiglio regionale toscano, Antonio Mazzeo.

Per il costituzionalista Stefano Ceccanti «la sentenza spiega di nuovo al parlamento che escludere il servizio sanitario nazionale nella tutela di una situazione giuridica, ossia di un diritto, sarebbe illegittimo. Parlamento avvisato mezzo salvato».

Interviene anche Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni e legale di “Libera”: «Nella sentenza emerge chiaramente il ruolo del Servizio sanitario nazionale nel garantire l’esecuzione della volontà della persona nel fine vita, a differenza di quanto vuole fare la maggioranza di governo escludendolo». Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni lancia un appello ai parlamentari: «Respingete la proposta del governo e approvate la legge di iniziativa popolare “Eutanasia legale”». La parola passa di nuovo alla politica che dovrebbe costruire un sistema capace di non lasciare nessuno solo fino alla fine.

