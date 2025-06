Il dibattito parlamentare sul fine vita, sospeso da mesi tra annunci e rinvii, si riaccende con nuove tensioni. Il testo di legge promesso dalla maggioranza (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi Moderati) arriverà il 24 giugno in Commissione Giustizia e Affari Sociali del Senato ed è pronto a scontentare tutta l’opposizione.

Doveva arrivare il 17 giugno, nel comitato ristretto. Ma è slittato. Con una promessa dei presidenti delle due commissioni, Giulia Bongiorno (Lega) e Francesco Zaffini (FI): «La legge si farà, arriverà in Aula entro il 17 luglio».

Nel frattempo, le distanze tra maggioranza e opposizioni, sembrano crescere. In ballo non ci sono solo le modalità per accedere al suicidio medicalmente assistito, dopo la sentenza Cappato/Antoniani del 2019 della Corte costituzionale, ma la concezione stessa dello stato, del ruolo del servizio sanitario nazionale e dell’autodeterminazione del cittadino.

Il testo

Il testo, secondo fonti interne a Fratelli d’Italia, è stato scritto “traducendo” i princìpi emersi nei vertici di maggioranza, incluso l’ultimo a palazzo Chigi. A scriverlo sono stati i relatori Pierantonio Zanettin (Forza Italia, per la Giustizia) e Ignazio Zullo (Fratelli d’Italia, per la Sanità). Secondo quanto filtrato, i passaggi più delicati riguardano due cardini fissati dal centrodestra: l’istituzione di un Comitato etico nazionale unico e l’esclusione del Servizio sanitario nazionale dalla copertura dei costi per il trattamento.

Due scelte fortemente contestate dalle opposizioni. Il Partito democratico avrebbe preferito una rete di comitati locali, con una valutazione caso per caso affidata ai territori. Ma per la maggioranza questo significherebbe introdurre «trattamenti differenziati» tra regioni e incentivare una sorta di «turismo della morte». «Serve un organismo centrale» ha detto Bongiorno «con esperti di altissimo profilo, che garantisca coerenza e uniformità».

Parole che non convincono Verdi e Sinistra, che parlano apertamente di una «violazione dei diritti fondamentali. Così si priva il cittadino della possibilità di decidere sul proprio corpo, delegando a un comitato burocratico controllato dal governo».

Ancora più esplicito Riccardo Magi, segretario di +Europa: «Il testo della maggioranza scritto dopo aver “sentito il Vaticano”, è una vergogna e deve allarmarci. Un Comitato etico nazionale nominato dal governo decide sulla vita degli altri, ma poi chi vuole accedere al fine vita deve arrangiarsi, ricorrendo a una struttura privata. Chi ha i soldi muore con dignità. Gli altri continuano a soffrire. Se questa è la legge, allora meglio nessuna legge».

Il ruolo del Ssn

Il presidente della Commissione Sanità Zaffini è stato netto: «Il Servizio sanitario nazionale non paga. La fiscalità generale non può coprire questo tipo di prestazioni». Secondo la bozza del disegno di legge, il paziente potrebbe ottenere il trattamento anche in una struttura pubblica, ma il costo non sarà a carico dello stato.

Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, ha cercato di sfumare: «Prevediamo un diritto al suicidio nei Lea, ma si potrebbe prevedere un protocollo. Magari anche in un ospedale pubblico, purché la prestazione non gravi sul Ssn». Per Mariastella Gelmini (Noi Moderati), invece, c’è un cortocircuito evidente: «Non possiamo convertire il Servizio sanitario nazionale alla morte. Ma allo stesso tempo, non sarebbe giusto costringere le persone a rivolgersi al privato. Serve una riflessione aperta».

Le cure palliative

Un testo dunque destinato a discussioni feroci e a proposte di riscrittura accese, tranne su un tema su cui sembra esserci un principio di accordo trasversale: le cure palliative. Tutti, maggioranza e opposizione, ne riconoscono il valore.

Ma con una differenza di fondo: per il centrodestra, devono essere uno strumento per «scoraggiare» il ricorso al fine vita. Lo spiega bene Zaffini: «Non devono essere obbligatorie ma disponibili ovunque, comunque, per chi ne ha diritto». Gelmini le definisce «un elemento che può evitare il ricorso alla scelta estrema» Gasparri parla di «una risposta concreta al dolore, senza scorciatoie». Lettura che non convince tutti. «Le cure palliative dovrebbero già essere garantite dal sistema sanitario» ha osservato Ivan Scalfarotto (Italia Viva) «e non c’entrano nulla con una legge sul fine vita. Devono essere potenziate, ma non usate come leva per limitare la libertà di scelta».

Il timore, espresso anche da alcuni senatori di maggioranza, è che i tempi si stringano troppo e che il testo presentato oggi, finisca per aarrivare in Aula senza il necessario confronto. L’obiettivo resta quello di una legge prima della pausa estiva, come ha ribadito la leghista Bongiorno: «Non possiamo più rinviare. È nostro dovere colmare questo vuoto normativo».

Su tutto il dibattito pesa la pressione di ProVita & Famiglia, associazione onlus molto ascoltata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Dopo il via libera inglese al suicidio assistito, la lobby anti-scelta guarda all’Italia e chiede al governo di «bloccare la legge sul nascere» Con buona pace del presidente del Veneto Luca Zaia (che insiste sulla necessità di «una legge nazionale chiara, che garantisca dignità e responsabilità») il testo dovrà superare anche il loro vaglio, prima di arrivare in Aula.

