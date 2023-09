Da Bruxelles trapelano parole misurate di prudente ottimismo. Il confronto tra il ministro con delega al Pnrr, Raffaele Fitto, e la task force della Commissione europea «si è svolto in un clima positivo e costruttivo», ha detto il portavoce Ue. Il ministro, invece, si è sbilanciato parlando di un incontro «andato molto bone» con il vertice della task force, Celine Gauer.

Sul tavolo, Fitto portava parecchi dossier più che delicati legati al Pnrr: la revisione del piano italiano, l'imminente quarta richiesta di pagamento e l'organizzazione del lavoro sul piano di ripresa in futuro. Tutte questioni che richiederanno ulteriori approfondimenti – l’incontro è avvenuto nell’ambito di incontri regolati che avvengono tra stati e Ue – soprattutto dal lato Ue.

Secondo fonti italiane, nell’incontro si è preso atto delle discussioni positive sulla terza rata del Pnrr (chiesta ormai a dicembre 2022 e con via libera ottenuto a fine luglio), che dovrebbe consentire «a breve l'esborso di 18,5 miliardi di euro, e di presentare nelle prossime settimane la richiesta di pagamento della quarta rata». Un esborso commisurato al raggiungimento di 54 dei 55 obiettivi previsti dal cronoprogramma e con 500 milioni in meno rispetto al previsto, relativi all’obiettivo non raggiunto dei posti letto per gli studentati universitari, che sono slittati alla quarta rata.

Per un obiettivo quasi raggiunto, infatti, rimane il più importante ancora aperto proprio in vista della rata successiva: la rinegoziazione del piano, con la richiesta di revisione con definanziamento da 16 miliardi e l’aggiunta del nuovo capitolo del RepowerEu.

Il lavoro sulla revisione «continuerà nelle prossime settimane nel quadro della stretta collaborazione tra il Governo italiano e la Commissione europea», è ciò che viene fatto sapere. Difficile sperare in qualcosa di più, a condizioni date.

La linea di Fitto

Dai colloqui con Bruxelles e dopo il suo intervento al forum Ambrosetti di Cernobbio, tuttavia, la linea di Fitto è emersa in modo chiaro: puntare tutto sul RepowerEu che riguarda investimenti per la transizione energetica, derubricando il definanziamento a «pseudo-polemica con i comuni» tutta interna al dibattito politico italiano.

Eppure, proprio dietro questa rinegoziazione del piano si nasconde l’aspetto più complicato della trattativa tra Roma e l’Ue. Per ottenere lo stralcio di questi fondi, infatti, bisogna dimostrare la ragione per cui i progetti tagliati siano di impossibile realizzazione nei tempi previsti o non abbiano i requisiti oggettivi. Per farlo servono dati, che Fitto ha definito dal Forum Ambrosetti «positivi e confortanti», ma sarà necessario questa valutazione venga condivisa dalla task force europea. Un gruppo di lavoro che si è già dimostrato molto fiscale nei controlli, considerati i quasi otto mesi per approvare la terza rata.

Fitto si è dichiarato «sempre ottimista» dopo questo incontro di ripresa dei negoziati dopo la pausa estiva. Se e quando Bruxelles darà il via libera allo stralcio dei 16 miliardi ipotizzato, però, si aprirà il vero problema che il governo tende a minimizzare: la proposta di modifica riguarda 144 progetti dei 350 previsti inizialmente, a partire già da quelli legati alla quinta rata da 18 miliardi.

A fronte del definanziamento, Fitto ha comunque assicurato che nulla sparirà dall’agenda, ma le risorse verranno trovate altrove e con fondi con una scadenza meno ridotta, visto che tutti i progetti Pnrr dovranno inderogabilmente essere chiusi entro il 2026. Dove trovarle, però, non è ancora chiaro, a fronte del fatto molti dei progetti stralciati e che riguardano comuni e regioni hanno già ricevuto avvio. Le strade percorribili sono quella dei fondi di sviluppo e coesione oppure l’individuazione di risorse interne. Che, al momento e a vedere i pronostici della prossima finanziaria, mancano.

