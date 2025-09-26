Flotilla, l’appello di Mattarella. Gli attivisti: «Pronti a mediare»

true false

All’appello del presidente Sergio Mattarella «alle donne e agli uomini della Flotilla» perché «raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme» di consegnare in mani religiose, a Cipro, il loro carico di aiuti umanitari, gli uomini e le donne della Flottilla hanno risposto no. Eppure la «particolare intensità» della richiesta, insieme alle parole scelte dal Quirinale, qualcosa smuovono. Se non cambiano la determinazione ad arrivare fino alle acque contese davanti a Gaza