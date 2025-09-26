meloni spiazzata dall’asse tra il capo dello stato e crosetto

Flotilla, l’appello di Mattarella. Gli attivisti: «Pronti a mediare»

Daniela Preziosi
26 settembre 2025 • 20:37

La premier irritata dall’asse Colle-Crosetto, ma alla fine ringrazia le opposizioni per l’invito a riflettere agli attivisti. ll presidente sposa la proposta di mediazione di Zuppi e Pizzaballa. La Difesa preoccupata per l’incolumità degli italiani

All’appello del presidente Sergio Mattarella «alle donne e agli uomini della Flotilla» perché «raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme» di consegnare in mani religiose, a Cipro, il loro carico di aiuti umanitari, gli uomini e le donne della Flottilla hanno risposto no. Eppure la «particolare intensità» della richiesta, insieme alle parole scelte dal Quirinale, qualcosa smuovono. Se non cambiano la determinazione ad arrivare fino alle acque contese davanti a Gaza

Per continuare a leggere questo articolo

Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.