Mezzo governo attacca i manifestanti. Salvini: «Delinquenti, non scioperanti»

'Salvini come Kirk' recita una scritta a Corso Europa a Genova
03 ottobre 2025 • 20:34

Il vicepremier ha attaccato la Cgil: «Sciopero illegittimo». Ha minacciato il pugno duro per le manifestazioni dei prossimi mesi. Arianna Meloni era a Vibo Valentia e la Lega a Reggio Calabria. Domani e lunedì l’uscente Roberto Occhiuto punta alla rielezione 

Mentre due milioni di italiani hanno scioperato in solidarietà con la Flotilla e trasporti, servizi, scuola e sanità si sono fermati, il centrodestra ha preferito pensare alle regionali. Oppure è rimasto in silenzio, come ha fatto la premier Giorgia Meloni, che oggi sarà ad Assisi per celebrare la festa di San Francesco, patrono d'Italia. Domani e lunedì si vota per eleggere il prossimo presidente della regione Calabria e i leader del governo hanno scelto di ignorare le mobilitazioni, sfruttando

Giulia Merlo

