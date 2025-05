Polemiche sull’invito a non votare di La Russa. L’insulto di Cervi. Da FI la scelta è più accorta: non parlare né replicare alla sinistra

Da un dirigente di prima fascia di Forza Italia viene spiegata, con aria paternalistica verso gli alleati meloniani, come «l’operazione Cloroformio». Il tema sono i referendum dell’8 e 9 giugno o, per meglio dire, la strategia del silenzio su quei referendum.

A casa Fratelli d’Italia è stata ricevuta l’indicazione di fare campagna astensionista a tamburo battente, e a dare inizio alle danze è stato nientemeno che il presidente del Senato, Ignazio La Russa. I berlusconiani invece, usando la loro robusta radice democristiana, hanno la strada del «sopire e troncare, troncare e sopire».

La differenza si misura distintamente scorrendo le agenzie, ogni giorno. Valanghe di dichiarazioni variamente antireferendarie da parte dell’ala destra della maggioranza. Nessuna, o quasi, da parte del centro del centrodestra, e questo anche dopo che il segretario Antonio Tajani si è dichiarato astensionista. Ma fra gli atteggiamenti dei due partiti c’è una differenza. E la spiegazione viene fornita, appunto, a taccuini chiusi: «Noi dei referendum non parliamo, se proprio veniamo interrogati da un cronista diciamo che non votiamo, ma certo non replichiamo alla sinistra e non le facciamo da cassa di risonanza».

Della diversa la strategia comunicativa fra FI e quella di FdI, Domani ha già dato notizia analizzando le tribune elettorali di Rai Parlamento: Lega e Forza Italia non si presentano alla chiamata per rappresentare il No ai quesiti, dunque i presenti sono solo di Fratelli d’Italia (che peraltro da lì non sostengono le ragioni del No, ma quelle del non voto).

Una scelta precisa, scaturita da qualche genio della comunicazione: i primi di maggio, infatti, FdI ha diramato una nota interna, destinata ai dirigenti del partito e ai parlamentari – lo ha rivelato nei giorni scorsi il Messaggero – il cui titolo era “Referendum, scegliamo l’astensione”. Nello svolgimento c’è il kit delle argomentazioni che il bravo fratello d’Italia deve usare: sul Jobs act la sinistra «è ipocrita», le urne vanno «disertate». E soprattutto c’è l’invito alla campagna astensionista.

Il risultato pratico però è l’opposto dell’obiettivo: i referendari utilizzano ogni dichiarazione astensionista per fare baruffa, e così guadagnano almeno comparsate tv. Una manna per chi vuole far circolare la notizia del voto. Per la Ipsos di Nando Pagnoncelli, il 10 maggio, il 62 per cento degli italiani si sentiva bene o abbastanza informato sulla consultazione di giugno, e di questi il 42 per cento ha propensione ad andare a votare.

Una percentuale che sui singoli quesiti scende fra il 32 per cento e il 38. Secondo l’istituto demoscopico di Antonio Noto, in una rilevazione di una settimana fa, quella percentuale è al 33 per cento. Siamo ancora distanti dal quorum, ma vicini ai 15 milioni di voti, che sarebbero comunque un non trascurabile segnale di dissenso verso il governo Meloni.

Ma mancano ancora venti giorni. E se aumenta l’informazione sulla consultazione, aumenta anche la propensione al voto. Dunque l’«operazione Cloroformio» è utile all’obiettivo di far passare sottotraccia la campagna referendaria. Il martellamento astensionistico, con la scia di polemiche che si tira appresso, no.

Con Cervi o con La Russa

Ma FdI, ligia all’ordine ricevuto, fa baruffa su tutto. Ieri l’ordine di scuderia era attaccare Adelmo Cervi. Che è un simbolo, oltreché un anziano militante: classe 1943, nipote di Alcide e figlio di Aldo, terzogenito dei sette fratelli fucilati dai fascisti a Reggio Emilia. Adelmo lunedì è salito sul palco della staffetta oratoria pro referendum a piazza Vittorio a Roma e ha dato del «bastardo» a La Russa per il suo appello al non voto: forse non solo per quello, in realtà.

Forte del precedente della multa simbolica di mille euro comminata allo scrittore Roberto Saviano per aver definito nello stesso modo Giorgia Meloni, lo stato maggiore di FdI si è scatenato. E ha chiesto che a scusarsi fosse il segretario della Cgil, padrone di casa della manifestazione: che in realtà a quell’ora non c’era più e probabilmente ha appreso dell’episodio giusto dalle dichiarazioni dei meloniani.

Maurizio Landini ieri era in Sicilia. E, guarda caso, proprio a Paternò, cittadina natale di La Russa. Da lì gli ha mandato un messaggio: «C’è una bella differenza tra la seconda e la prima carica dello stato: il presidente della Repubblica ci ha ricordato che c’è la libertà e la democrazia, ma anche che la partecipazione politica e quindi il voto è la condizione affinché il paese sia libero, invitando tutti a superare l’astensionismo. Poi ci sono quelli che invitano la gente a non andare a votare: è un atto di paura».

Il riferimento è al discorso di Sergio Mattarella di Genova, lo scorso 28 aprile, in cui ha lanciato un allarme per la democrazia «a bassa intensità. Non possiamo arrenderci all’astensionismo». Che non va letto come un riferimento diretto alla consultazione referendaria, visto che in altre occasioni ha parlato di «crescente e preoccupante» astensionismo e del rischio di «una democrazia senza popolo» che sarebbe «una democrazia di fantasmi». Ma comunque ha collocato il Colle nel solco delle raccomandazioni costituzionali dell’articolo 48, e a distanza siderale da La Russa.

La Rai si difende

Intanto la Rai respinge la denuncia del Pd di un «black out informativo» e dell’«oscuramento dei referendum sulla televisione pubblica». In un comunicato ha assicurato di «dare conto in modo completo, obiettivo e imparziale dei temi referendari al centro delle consultazioni dell’8 e 9 giugno non solo nei Tg e nei Gr». Segue elenco delle trasmissioni che hanno trattato il tema. In più, dice la nota, «nei giorni scorsi l’amministratore delegato ha richiamato l’attenzione dei direttori di genere e di testata sull’inderogabile necessità di assicurare la più ampia e plurale informazione sul tema».

Segno, evidentemente, che ce n’era bisogno. Replica Riccardo Magi, segretario di +Europa e presidente del Comitato del referendum cittadinanza è severa: «Siamo alla disinformazione sull’informazione. Davvero la Rai considera un grande sforzo informativo il fatto di trasmettere qualche minuto in coda o all’interno dei programmi elencati nella nota, che ad ogni modo si possono contare sulle dita di una mano, come si evince dalla stessa nota Rai?» Peraltro i confronti «in base alla legge, avrebbero dovuto cominciare un mese e mezzo e fa, e invece sono iniziati a metà maggio».

