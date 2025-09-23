Partiti futuri

Quei «giovani incamiciati» di Forza Italia, i ragazzi azzurri che crescono nel mito di Berlusconi

Il segretario nazionale di Forza Italia giovani uscente Stefano Benigni, il neoeletto Segretario Nazionale di Forza Italia Giovani Simone Leoni e il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani in occasione del congresso Nazionale di Forza Italia Giovani presso il Palazzo dei Congressi Roma, 31 maggio 2025
Luca Sebastiani
23 settembre 2025 • 07:00

Il movimento giovanile di FI, dopo gli attacchi ricevuti da Pontida, non vuole rispondere. Ma continua a lavorare con il nome del fondatore saldo nel simbolo di partito. «Il nome Berlusconi non rappresenta solo la persona ma dei valori, è come dire “perché c’è scritto Gesù nelle chiese?»

I giovani di Forza Italia non ci stanno a essere considerati «quattro sfigati incamiciati», come li ha definiti un esuberante ragazzo leghista munito di megafono sul prato di Pontida. Incamiciati pure pure, sfigati no. L’accusa è di aver prima invitato e poi applaudito il leader di Azione Carlo Calenda alla kermesse di Azzurra libertà di una decina di giorni fa. Per i sostenitori di un Carroccio sempre più vannaccizzato è stato inaccettabile, ancor peggio dell’invito a Fedez di pochi mesi fa. Il

Luca Sebastiani

Giornalista professionista, laureato in storia, con un master in Geopolitica e sicurezza globale. Scrive di esteri e politica internazionale, ma non solo.