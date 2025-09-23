Quei «giovani incamiciati» di Forza Italia, i ragazzi azzurri che crescono nel mito di Berlusconi

true false

I giovani di Forza Italia non ci stanno a essere considerati «quattro sfigati incamiciati», come li ha definiti un esuberante ragazzo leghista munito di megafono sul prato di Pontida. Incamiciati pure pure, sfigati no. L’accusa è di aver prima invitato e poi applaudito il leader di Azione Carlo Calenda alla kermesse di Azzurra libertà di una decina di giorni fa. Per i sostenitori di un Carroccio sempre più vannaccizzato è stato inaccettabile, ancor peggio dell’invito a Fedez di pochi mesi fa. Il