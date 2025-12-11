false false

I dirigenti azzurri millantano sicurezza. «In questi due anni abbiamo proposto volti nuovi, tanti di noi prima non erano noti», dice un uomo di Antonio Tajani, ma dopo le parole pronunciate da Pier Silvio Berlusconi agli auguri di Natale Mediaset l'aria è tutt'altro che serena. Qualcuno parla di «apprensione» negli ambienti considerati meno in linea con le aspettative della famiglia.

Il figlio dell‘ex presidente del Consiglio, al brindisi con i dipendenti del Biscione, si è lasciato andare alle solite dichiarazioni che affida ai cronisti in queste occasioni. Ringrazia la squadra dei dirigenti, ma fa capire con più chiarezza del passato che la loro stagione è ormai tramontata. La squadra di Tajani ha «tenuto in piedi il partito dopo la scomparsa di mio padre, cosa tutt'altro che facile». Ma per il futuro «ritengo che siano inevitabilmente necessarie facce nuove, idee nuove e un programma rinnovato. Attenzione, che non metta in discussione i valori fondanti di Forza Italia - ha sottolineato -, che sono i valori fondanti del pensiero e dell'agire politico di Silvio Berlusconi, ma valori che devono essere portati a ciò che è oggi la realtà, cioè all'anno 2025».

Occhiuto alla finestra?

Che il figlio di Silvio di qui a breve si affacci nella politica attiva seguendo l'esempio del padre ormai appare pressoché una certezza, negli ambienti del partito. Ma c'è anche chi raccomanda di non mettere in fila in maniera troppo semplicistica le dichiarazioni del numero uno di Mediaset con le ambizioni del presidente della Calabria Roberto Occhiuto.

Il presidente della regione Calabria, poche settimane fa, è stato a pranzo con Marina Berlusconi e, nonostante un incontro chiarificatore con Tajani stesso, appare ancora il nome più quotato per guidare il rinnovamento desiderato dalla famiglia per il partito.

A sentire i Tajanei, di nuovi leader invece non c'è bisogno: lo sviluppo del partito può essere garantito anche dai dirigenti attuali. Nuovi volti in tv, posti di peso affidati alle generazioni che stanno crescendo dentro al partito e, ancora, «nelle vicende quotidiane del partito», tagliano corto.

«Il fatto è che i mezzi di Tajani e i suoi sono esauriti», è l'impressione che restituisce una persona che conosce bene il partito e gli strumenti a disposizione del segretario. Insomma, la pazienza della famiglia si è esaurita, e dopo un Natale che sarà dedicato ai territori e alla preparazione della campagna referendaria, qualcuno guarda già a gennaio come data di inizio di un avvicendamento che ha tardato fin troppo ad arrivare.

© Riproduzione riservata