Centinaia di piccoli borghi e paesi della provincia profonda sono destinati a sparire. Vittime dell’inesorabile desertificazione sociale che colpisce soprattutto il Sud. E il governo di Giorgia Meloni alza bandiera bianca. Una buona parte delle aree interne dell’Italia, colpite dallo spopolamento, saranno abbandonate al proprio destino.

A firmare la resa è il ministro per le Politiche di coesione, Tommaso Foti, nel Piano nazionale strategico nazionale delle aree interne (Psnai). «La popolazione può crescere solo in alcune grandi città e in specifiche località particolarmente attrattive», sostiene nel documento. L’unica soluzione, in altri casi, è «l’accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile», come recita il titolo di uno dei quattro obiettivi indicati dal Psnai.

Molti paesi diventeranno dei ruderi. Smentendo nei fatti la propaganda governativa: la destra meloniana e la Lega di Matteo Salvini hanno sempre sostenuto di voler tutelare le specificità territoriali dell’Italia, i mille campanili che hanno fatto la storia della penisola.

Senza speranze

Le ragioni della rinuncia di Foti sono spiegate nel piano elaborato dal dipartimento per le Politiche di coesione. «Un numero non trascurabile di aree interne si trova già con una struttura demografica compromessa oltre che con basse prospettive di sviluppo economico e deboli condizioni di attrattività», si legge nel piano.

Quindi, prosegue il testo, «queste aree non possono porsi alcun obiettivo di inversione di tendenza ma non possono nemmeno essere abbandonate a sé stesse» e «hanno bisogno di un piano mirato che le possa assistere in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento in modo da renderlo socialmente dignitoso per chi ancora vi abita». Solo l’assistenza all’abbandono.

Il problema investe tutto il paese, certo. Ma in particolare si abbatte sulle aree del Centro-Sud più in affanno. Basti pensare alle zone colpite dal sisma del 2009 in Abruzzo o alle località meridionali che scontano il fenomeno dell’emigrazione dai paesini, perché non ci sono possibilità e mancano i servizi per garantire una vita adeguata.

«Al Sud quattro comuni su cinque perdono 35mila abitanti», aveva già riferito Foti nel corso di un’audizione alla Camera con l’implicita ammissione di una piaga localizzata principalmente nel Mezzogiorno. Nel “si salvi chi può” del ministro c’è qualche borgo che ce la può fare, beneficiando di risorse e specifici progetti. In questo caso l’idea è quello di potenziare i servizi, dai trasporti alla salute. Alla base c’è una netta selezione.

«Il governo getta la spugna e condanna questi territori alla resa. Ringraziamo il ministro Foti per averci dato ragione», dice a Domani il deputato del Partito democratico, Marco Sarracino, che aggiunge: «La destra ha finalmente ammesso che alcune aree interne devono essere assistite in un percorso di declino cronico e irreversibile».

Il Pd non ci sta e sta preparando una controffensiva contro lo spopolamento con una proposta di legge ad hoc da presentare alla Camera. L’idea è quella di fornire un punto di partenza nel confronto con la maggioranza per sfidarlo sul terreno del sostegno alle aree interne. Un obiettivo che porterà i dem all’organizzazione di un tour nelle zone che saranno colpite dal progetto del governo.

La strategia dell’abbandono non rappresenta proprio una sorpresa. Foti aveva già pubblicamente parlato della possibilità di «desertificazione» di alcune aree dell’Italia, adducendo come motivazione il crollo demografico.

Nel Psnai, un documento corposo di 164 pagine, ci sono dei punti che guardano in avanti, a cominciare dalla riscrittura della governance per la strategia sulle aree interne. Ci sarà l’ennesima cabina di regia con un ruolo di coordinamento e il supporto di un comitato tecnico sotto l’egida del dipartimento guidato da Foti.

Risorse a disposizione

La sensazione è quello di un governo che potrebbe fare di più, anche perché ha ereditato una ricca dotazione economica. Il Pnrr ha messo a disposizione 600 milioni di euro che si sommano a 400 milioni già disponibili provenienti dai fondi europei.

Nel portafoglio Foti si poi è ritrovato stanziamenti dei precedenti esecutivi. Per esempio, nella legge di Bilancio del governo Conte II, l’apposito fondo era stato incrementato di 310 milioni di euro con la distribuzione effettuata dalle successive delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), firmate dal governo di Mario Draghi.

Insomma, la destra ha raccolto una strategia politica attenta alle aree interne a cui non sta fornendo un adeguato impulso. Anche se Foti ha qualche ragione: si trova a gestire l’eredità di Raffaele Fitto. D’altra parte l’ex capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera avalla quello che passa sulla sua scrivania senza invertire la rotta. E a discapito del Sud, che peraltro attende ancora la nomina di un ministro dedicato.

Dopo le dimissioni di Fitto, traslocato a Bruxelles, le deleghe sono state conservate da Meloni. E mai riassegnate.

