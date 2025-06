Era immobile, i capelli candidi, il colorito di marmo, come la luce ghiaccia dell’aula di Montecitorio, neppure un saluto per i parlamentari che gli sventolavano da sotto la scheda prima di infilarla nell’urna, la mitica Insalatiera, come per dirgli “voto per te”.

In quasi due ore fece solo un movimento impercettibile, per chiedere un caffè, mentre accanto la presidente della Camera Nilde Iotti leggeva il suo nome sulle schede. Quando alle 17.50 fu raggiunto il quorum, vidi avanzare verso di lui Ciriaco De Mita, il segretario della Dc, il regista dell’operazione, ci fu un calorosissimo abbraccio, di cui si sarebbero pentiti entrambi.

Era lunedì 24 giugno 1985, quarant’anni fa, il democristiano Francesco Cossiga fu eletto ottavo presidente della Repubblica, dopo Sandro Pertini. Al primo colpo, era andata così solo per Enrico De Nicola, con 752 voti su 977. Tra le schede si ritrovarono un biglietto ferroviario e quattro voti per il capo della P2 Licio Gelli.

Era l’estate di Quelli della notte di Renzo Arbore e del romanzo di Milan Kundera L’insostenibile leggerezza dell’essere, reso famoso in tv da Roberto D’Agostino. 50mila copie in tre mesi, annunciava la casa editrice Adelphi nella pubblicità sulla prima pagina di Repubblica, sotto il titolo: «È Cossiga al primo voto».

Il reportage di Giampaolo Pansa: «Ecco s’avanza una strana Dc». Il ritratto di Paolo Mieli: «Un professore estraneo alle correnti». L’editoriale di Eugenio Scalfari: «Perché De Mita ha fatto centro». Presidente del Consiglio era Bettino Craxi. Quel giorno il sistema dei partiti celebrò la sua eternità. «Sembravamo cotti, finiti. Invece resteremo qui altri quarant'anni, perché gli altri sono stronzi!», esultò in Transatlantico il braccio destro di Giulio Andreotti, Franco Evangelisti. Invece mancava poco alla fine. Un settennato.

Le notti del caso Moro

Il 1985 è stato l’anno di mezzo. Tra il 1978, con il dramma di Aldo Moro di cui Cossiga era stato protagonista, e il 1992 del crollo della prima Repubblica, tra arresti, processi, suicidi, stragi di mafia. Tra la Guerra fredda, da pochi mesi era diventato capo del Cremlino Michail Gorbaciov, e la caduta del muro e l’Europa di Maastricht. In questo passaggio al Quirinale c’è stato il più enigmatico dei presidenti. Il presidente dell’età di mezzo.

Anche Cossiga era uomo di mezzo, l’autobiografia di una nazione a sovranità limitata. Il garante di un doppio stato, di una doppia fedeltà, una visibile e l’altra invisibile. Tra i riti del palazzo, in cui era cresciuto, e la loro fustigazione, tra la vanità diurna delle interviste e il notturno dei segreti, i servizi, le trame atlantiche, Gladio, la copertura dell’inconfessabile.

Tra la verità ruvida, da sbattere in faccia, e le menzogne del potere. Tra l’amicizia con Craxi e la confidenza con Antonio Di Pietro. Tra la massoneria, Cossiga si chiamava come il trisnonno Francisco Maria e il nonno «venerabile della loggia di Sassari», il padre Giuseppe aveva sposato Mariuccia Zanfarino, figlia di Antonio, un altro capo massone, lei era cugina di primo grado di Maria Loriga, mamma di Enrico Berlinguer, e il cattolicesimo materno, la devozione a Tommaso Moro e a John Henry Newman, il libro di preghiere sarde di un altro avo, Bainzu Cossiga, un pastore che scriveva poesie, che il presidente regalerà all’amico Rino Formica con la dedica affettuosa: «Da Francesco, né poeta né pastore».

Cossiga è un figlio prediletto della Dc, stimato da papa Montini, legato ad Antonio Segni e a Moro, che lo vuole al Viminale, a quarantotto anni. Coltiva la tecnologia, da radioamatore si fa chiamare Andy Capp, i medicinali, la polizia. Quando i militanti dell’ultrasinistra, dopo l’omicidio di Giorgiana Masi, scrivono sui muri il suo nome con il K e la sigla delle SS il prefetto Enzo Mosino fa fotografare le scritte e gli regala tre album.

La doppiezza diventa insostenibile durante il rapimento Moro, si stampa sul volto e sulle mani, imbianca i capelli. Raccontata nel 2022 da Marco Bellocchio, con l'attore Fausto Russo Alesi, in Esterno notte, che immagina i 55 giorni di quel ministro prigioniero anche lui tra la ragione di stato, le maschere di cera del comitato di crisi dove sono tutti piduisti, i soldatini sul tavolo, le notti con i radioamatori («i cimiteri sono labirinti e io fingevo di perdermi»), il consulente americano che consiglia di distruggere la credibilità di Moro, gli psichiatri, i veggenti, l’amico più fedele Luigi (Zanda), il doloroso silenzio familiare.

La Cassandra del Quirinale

Diventa presidente del Consiglio dopo l’omicidio di Moro, mentre è a palazzo Chigi c’è la strage di Bologna, roba da stroncare la carriera di chiunque, invece viene eletto presidente del Senato e poi presidente della Repubblica. «Sarà difficile controllarlo», prevede sul suo diario il segretario generale del Quirinale, Antonio Maccanico.

Da presidente, per cinque anni, Cossiga non apre bocca, è un notaio che registra le decisioni dei partiti. Poi, nel 1990, avvisa: «Da ora in poi mi toglierò qualche sassolino dalle scarpe...». Saranno una montagna.

Il settennato della normalizzazione diventa un terremoto. Tra il 1990 e il 1992 c’è una Cassandra nel palazzo che vede arrivare la fine. Il Sardo Matto, Externator, la Lepre Marzolina, il Picconatore, è Cossiga il vero fondatore dell’antipolitica all’italiana, che si muove dal vertice dello stato verso il popolo e non l’opposto. È l’uomo del vecchio regime che sogna di trascinare l’Italia in un nuovo sistema, dopo la caduta del muro di Berlino. E invece il Pci, che sta diventando Pds, chiede l’impeachment, lo accusa di aver coperto Gladio, l’operazione Stay Behind, rivelata dal presidente del Consiglio Andreotti che vuole prendere il suo posto al Quirinale.

Nell’estate 1991 spedisce un messaggio formale alle camere di 85 cartelle sulle riforme istituzionali, per interpretare «una domanda di riforma che sale dalla società civile», lui che è al vertice dello stato e da sempre uomo del palazzo. Ma Andreotti rifiuta di controfirmare, il messaggio viene rapidamente dimenticato. Al crollo della Prima repubblica mancano pochi mesi.

Il 25 aprile 1992 Cossiga si dimette in anticipo dalla presidenza della Repubblica. Aveva canali riservati nella procura di Milano, parlava con uno sconosciuto pm milanese, Di Pietro, sapeva cosa stava per accadere. Le inchieste Mani Pulite travolgeranno i leader e i comprimari che in quel pomeriggio di quarant’anni fa pensavano di restare al potere per sempre.

«Le dimissioni furono il fatto più importante della mia presidenza», dirà anni dopo. «Lasciando il Quirinale, a casa ho trovato una candela e ho acceso una candela. Poi è venuto il temporale: le loro candele si sono spente. La mia è rimasta accesa».

Cossiga continuerà a tirare su e smantellare partiti e governi, come quello di Massimo D’Alema, un rabdomante che nella sua casa nel quartiere Prati riceveva i giornalisti in vestaglia e pigiama, restando un enigma fino alla morte, il 17 agosto 2010, e dopo. Né poeta né pastore, conosceva la violenza della politica, si era trovato a combattere in guerre ignote. In mezzo. Ma il vuoto e la democrazia fragile che la Cassandra aveva denunciato ci sono ancora.

