Rocca’s american dream: la Regione Lazio ha speso 170mila euro per il viaggio

Il titolo di “Regione d’Onore” per il 2025 della Niaf, la National Italian American Foundation, è costato almeno 170mila euro ai contribuenti del Lazio. È quanto ha ricostruito Domani sulla base delle delibere della giunta guidata da Francesco Rocca e dei dati sui contratti pubblici. Niaf è la più importante associazione degli italoamericani negli Usa. Nel suo cda siedono esponenti importanti dell’economia e della società americana e di quella italiana come il produttore cinematografico Aurelio