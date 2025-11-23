la partnership con l’associazione italoamericana

Rocca’s american dream: la Regione Lazio ha speso 170mila euro per il viaggio

Stefano Vergine
23 novembre 2025 • 07:00

L’ente guidato dal governatore ha speso soldi pubblici per la trasferta negli States. Tra cene di gala con la Niaf, voli in business e affidamenti a una sua ex candidata

Il titolo di “Regione d’Onore” per il 2025 della Niaf, la National Italian American Foundation, è costato almeno 170mila euro ai contribuenti del Lazio. È quanto ha ricostruito Domani sulla base delle delibere della giunta guidata da Francesco Rocca e dei dati sui contratti pubblici. Niaf è la più importante associazione degli italoamericani negli Usa. Nel suo cda siedono esponenti importanti dell’economia e della società americana e di quella italiana come il produttore cinematografico Aurelio

Giornalista freelance, specializzato in inchieste di taglio economico-finanziario, fa parte del consorzio internazionale EIC. I suoi lavori sono pubblicati da media italiani ed internazionali tra cui Bbc, Rai, Rsi.