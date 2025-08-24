«Non è che con gli amici europei abbiamo sempre la stessa idea però, secondo me, si ottengono successi con la forza delle idee piuttosto che con la violenza delle parole». Non c’è crisi tra Italia e Francia secondo Antonio Tajani, che al meeting di Rimini chiede di moderare i toni dopo la coppia di attacchi arrivati nel giro di pochi giorni all’indirizzo di Emmanuel Macron per bocca di Matteo Salvini. Anche per Tajani però, di truppe non si parla, a meno che non sia per questioni di sminamento.

I leghisti non indietreggiano: «Con assoluta fermezza, pacatezza, gentilezza e buonsenso ribadiamo: mai soldati italiani a combattere in Ucraina o in Russia», si legge in una nota non firmata. Tradotto, la questione è tutt’altro che chiusa. Per ora, i dissidi interni si possono mettere da parte, ma la Lega farà tornare politica estera argomento di dibattito interno tutte le volte che sarà necessario.

A microfoni spenti un meloniano di primo piano confessa che la linea è proprio quella di minimizzare, non prendere troppo apertamente le distanze da Salvini per non dare spazio di manovra alla Lega e a partner europei che provano a stanare le posizioni filorusse dei leghisti. Ma che le sparate di Salvini possano a lungo termine rappresentare un problema in termini di credibilità e rapporti con i partner filtra chiaramente.

Una potenziale spina nel fianco per gli alleati atlantisti, che dopo una giornata di silenzio provano a prendere, anche se in maniera sfumata, distanze da Salvini. Fratelli d’Italia – che con Ecr ha sempre seguito una linea atlantista anche quando alla Casa Bianca c’era ancora Joe Biden e di conseguenza non ha mai fatto mancare all’Ucraina il proprio sostegno – affida la propria posizione a Carlo Fidanza, capodelegazione di FdI al parlamento europeo: «Al netto delle polemiche politiche, la linea del governo Meloni è chiara e salda ed è sintetizzata dal presidente del Consiglio, dai ministri degli Esteri e della Difesa».

Non lasciare spazio

Ma ormai il faro è acceso. Perché, con l’eccezione dell’Ungheria, la Lega è l’unica forza di quella destra europea che strizza l’occhio a Putin a trovarsi in una posizione di potere. Non è un caso che sui media francesi rimbalzino approfondimenti sui rapporti che legavano il Carroccio a Mosca: oltre a BFMTV, anche Le Monde sottolinea che «nel paesaggio politico italiano, il capo della Lega (estrema destra) si distingue come il responsabile di primo piano che abbia avuto i rapporti più stretti con il Cremlino» e ricorda che «Salvini era stato presentato a Putin nel 2019 come “il miglior uomo di Stato attualmente sulla Terra”».

In patria, Rassemblement National si è tenuto invece ben lontano dalla polemica. I profili social di Marine Le Pen e Jordan Bardella – che pure sarà ospite a Pontida come Le Pen lo era stato l’anno scorso – sono in pausa estiva da settimane e non si sono riattivati per correre in assistenza del loro alleato oltrefrontiera. Le Pen ha cercato negli ultimi anni di prendere in maniera credibile le distanze dai rapporti del passato con il regime russo, ma anche un report parlamentare commissionato nel 2023 dallo stesso Rn per pulirsi la coscienza aveva rilevato come il partito fosse stato a più riprese un amplificatore di propaganda del Cremlino.

Cartello europeo

Le Pen e Bardella sono lontani dal potere, come lo è – per ora – Alice Weidel di AfD. Ma non è un caso che anche l’estrema destra tedesca che nei sondaggi attualmente è primo o secondo partito spinga per riprendere i rapporti con Mosca e per assecondare le richieste di Putin per un cessate il fuoco in cambio della capitolazione di fatto dell’Ucraina. Come non è passato inosservato il “no” di Viktor Orbán nientemeno che a Donald Trump, che lo ha chiamato personalmente per convincerlo a rivedere la sua posizione nettamente contraria alla possibilità di ammettere l’Ucraina nell’Ue.

Il dibattito sul potenziale invio di truppe europee di pace (ancora soltanto nel novero delle possibilità) è benzina sul fuoco del populismo dell’estrema destra. Non è solo Matteo Salvini a essersene accorto, nei giorni scorsi anche AfD ha pubblicato sui social una grafica fatta con l’Ia in cui un diabolico Merz rideva alle spalle di un gruppo di ragazzi: «Merz vuole mandarti in Ucraina? Noi no!», recita lo slogan subito sotto.

Anche il partito di Alice Weidel avrebbe, almeno in un caso, ricevuto fondi arrivati direttamente da Mosca. Una linea carsica che fa il paio con la propaganda ufficiale del Cremlino. Che ha già smentito che l’incontro tra Putin e Volodymyr Zelensky sia una possibilità realistica. «Ad Anchorage non se n’è parlato» ha detto ieri il ministro degli Esteri Sergej Lavrov, riducendo l’intenzione a «qualcosa di improvvisato» sollevato in seguito da Trump, Zelensky e i suoi alleati europei.

