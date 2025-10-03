Fratelli di farmacia. Gemmato regala più fondi ai colleghi

Il fedelissimo di Meloni vuole in legge di Bilancio circa 200 milioni di euro per trasformare le farmacie in laboratori. Intanto Confindustria stima il ribasso del Pil
Ci aveva già provato nel disegno di legge Semplificazione, che però va molto a rilento in parlamento. Ora il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, rilancia il proprio progetto: inserire stabilmente la farmacia dei servizi nella legislazione sanitaria, usando la prossima manovra economica. Così da velocizzare le operazioni sfruttando la corsia preferenziale della legge di Bilancio. L’esponente di Fratelli d’Italia, di professione farmacista, sta per fare cosa molto gradita alle migliaia