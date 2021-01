Sono scoppiate le polemiche dopo che il giornalista Alan Friedman ha definito «una escort» la moglie dell’ex presidente americano Donald Trump, Melania. Nel corso della trasmissione Uno mattina, Friedman aveva detto «Trump si mette in aereo con la sua escort e vanno in Florida». La conduttrice Monica Giandotti si era subito dissociata dalle sue parole. Il giornalista si era poi scusato dicendo all’Adnkronos: «Non è stata assolutamente una cosa voluta. Stavo traducendo dall'inglese, la parola italiana che volevo dire era 'accompagnatrice', ed è uscito 'escort'. Mi sono corretto subito, non c'è da montarci su una questione». Il commento di Friedman è avvenuto dopo la cerimonia di addio di Trump il 20 gennaio, giorno di inizio mandato del suo successore, Joe Biden.

