Un addio di massa per il gruppo di Forza Italia. Tre deputati, Laura Ravetto, ex sottosegretaria del governo Berlusconi, Federica Zanella e Maurizio Carrara sono passati dal gruppo di Forza Italia alla Camera a quello della Lega: «Viviamo con disagio le sempre più ampie aperture al governo e gli ammiccamenti con il Partito democratico».

Zanella ha condiviso subito un selfie con il post: «Oggi giornata importante per me alla Camera: atti formali per una scelta per me ormai inevitabile, di cui sono molto felice!»

Ringraziano Silvio Berlusconi, ma dicono che condurranno meglio le loro battaglie con Salvini: «Berlusconi ci ha dato la possibilità di tradurre le nostre competenze e il nostro 'sentire' in azioni politiche concrete. In qualità di eletti su collegi uninominali con i voti di tutto il centrodestra tuttavia viviamo con disagio le sempre più ampie aperture al governo».

Forza Italia per loro «ha perso quella forza propulsiva che l'aveva portata ad essere luogo di aggregazione per tutto il centrodestra e riteniamo che quel luogo di aggregazione sia oggi rappresentato dalla Lega di Matteo Salvini». Per loro il leader della Lega è «l’interprete di quella rivoluzione liberale i cui valori sono più che mai attuali e necessari».

