Tre fughe di gas dai gasdotti Nord Stream 1 e 2. Il Cremlino ha rilasciato una nota in cui spiega che Mosca è estremamente preoccupata per il calo di pressione nei gasdotti.

Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov durante la conferenza stampa: «Questa è una situazione completamente senza precedenti che richiede un'indagine urgente», ha sottolineato il portavoce.

Peskov non ha escluso la possibilità che il malfunzionamento dei gasdotti possa essere dovuto a una conseguenza del sabotaggio: «Ora non si può escludere nessuna opzione».

Al riguardo, Peskov ha specificato che c’è stata «una sorta di distruzione del tubo», e prima che escano i risultati dell'indagine, bisogna considerare tutte le alternative. Peskov ha sottolineato che la questione ha a che fare con la sicurezza energetica «di un intero continente». In realtà Nord Stream, che va dalla Russia alla Germania, non fornisce metano all’Europa da settimane e Nord Stream 2 non è mai diventato operativo. Rispondendo a una domanda sulle possibili conversazioni al riguardo del presidente russo Vladimir Putin e del cancelliere tedesco Olaf Scholz, il portavoce del Cremlino ha spiegato che i contatti con la parte tedesca sono gestiti dall’operatore.

A quanto spiega Staffetta Quotidiana, anche se la fornitura non è mai partita le due linee di Nord Stream 2 sono state riempite di metano fine 2021, mentre per il gasdotto Nord Stream 1 fino a fine agosto è stato utilizzato anche se in maniera ridotta.

La Commissione Ue

La Commissione europea è stata informata ma, ha ribadito, «per il momento queste fughe non hanno messo a repentaglio la sicurezza degli approvvigionamenti dal momento che le consegne di gas sul Nord Stream 1 sono azzerate da settimane e il Nord Stream 2 non è ancora autorizzato ad operare», ha spiegato Tim McPhie, portavoce della Commissione europea, nel briefing quotidiano con la stampa. Il problema più urgente è l’eventuale effetto sul clima. Il metano infatti a un impatto quattro volte maggiore sul clima rispetto alla CO2: «Seguiamo l'impatto potenziale della fuga di metano, un gas con effetti importanti sul cambiamento climatico e l'inquinamento dell'aria, e siamo in contatto con gli Stati membri sulla navigazione marittima», ha aggiunto il portavoce. Anche per la Danimarca si tratterebbe di sabotaggio: «È prematuro speculare sulle cause», ha risposto McPhie ai giornalisti.

I prezzi del metano sono comunque saliti sulla borsa olandese a 190 euro al megawattora, mentre il Ttf fino a ieri aveva chiuso a 173 euro MWh.

