Furfaro (Pd): «Il modello toscano da esportare ovunque. Giani? Mai avversato»

Il deputato dem: «Ringrazio Eugenio, ha allargato la coalizione e unito tutte le forze dell’alternativa. Bene Renzi e la Casa Riformista. Silvia Salis porterà innovazione. No a chi ci fa il controcanto»

true false

Marco Furfaro (pistoiese, deputato Pd, componente della segreteria, ndr), il Pd festeggia la vittoria in Toscana. Ma Elly Schlein avrebbe preferito lei al posto di Eugenio Giani. Ho letto tante ricostruzioni, ma visto che sono un testimone oculare di questi mesi, le dico che non è così. Avevamo parlato chiaramente con Eugenio Giani e Emiliano Fossi (segretario regionale Pd, ndr): non volevamo solo una conferma, che per noi era scontata, ma costruire un progetto politico che innovasse in Toscana