Intervista

Furfaro (Pd): «Il modello toscano da esportare ovunque. Giani? Mai avversato»

Marco Furfaro è deputato, responsabile Welfare e componente della segreteria Pd (FOTO ANSA)
Marco Furfaro è deputato, responsabile Welfare e componente della segreteria Pd (FOTO ANSA)
Daniela Preziosi
15 ottobre 2025 • 07:00

Il deputato dem: «Ringrazio Eugenio, ha allargato la coalizione e unito tutte le forze dell’alternativa. Bene Renzi e la Casa Riformista. Silvia Salis porterà innovazione. No a chi ci fa il controcanto»

Marco Furfaro (pistoiese, deputato Pd, componente della segreteria, ndr), il Pd festeggia la vittoria in Toscana. Ma Elly Schlein avrebbe preferito lei al posto di Eugenio Giani. Ho letto tante ricostruzioni, ma visto che sono un testimone oculare di questi mesi, le dico che non è così. Avevamo parlato chiaramente con Eugenio Giani e Emiliano Fossi (segretario regionale Pd, ndr): non volevamo solo una conferma, che per noi era scontata, ma costruire un progetto politico che innovasse in Toscana

Per continuare a leggere questo articolo

Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.