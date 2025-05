Lisa Giussani invitata agli incontri dagli uffici del marito sottosegretario per il G7 digitale. Il capo dipartimento Borrelli: «Lei voluta dagli organizzatori per cena e fiori»

Nella commistione tra affari privati e interessi pubblici, non c’è solo l’indicazione degli sponsor per Comolake 2024 da parte di Lisa Giussani, moglie del sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti, un fedelissimo di Giorgia Meloni.

L’evento a Villa Erba a Cernobbio, affidato alla società romana Micromegas comunicazione, è stato sempre definito «privato» dal dipartimento della Trasformazione digitale.

Ma c’è di più. Secondo i documenti consultati da Domani, Giussani ha partecipato a parte dell’organizzazione del G7 tecnologia e digitale del 15 ottobre 2024, sempre nella stessa location, in riva al lago di Como, giusto qualche ora prima del Comolake.

Pur senza avere alcun ruolo interno al dipartimento, è stata destinataria di alcune mail per la predisposizione di riunioni.

Mail dal dipartimento

Tutto è iniziato con una mail del 25 settembre, inviata direttamente dall’indirizzo della segreteria di Butti. L’oggetto della convocazione era «riunione organizzativa G7/Comolake».

In copia vari destinatari: il capo dipartimento della Trasformazione digitale, Angelo Borrelli, ex capo della Protezione civile, alcuni componenti dello staff di Butti, e soprattutto Lisa Giussani, di professione avvocata, moglie del sottosegretario.

Vengono messi in un unico calderone l’appuntamento istituzionale con l’evento privato. Il tutto in una comunicazione ufficiale. Nella mail viene poi indicata la sede dell’incontro, palazzo Maccarani, sede del dipartimento, a Roma, che fa capo alla presidenza del Consiglio. La riunione viene però sconvocata last minute.

Ma c’è una successiva mail, sempre con lo stesso oggetto, a inizio ottobre. I partecipanti all’incontro possono accedere da remoto.

Tra i destinatari compaiono di nuovo Borrelli, Erminio Fragassa, presidente della società Micromegas, beneficiaria dell’appalto per l’organizzazione dell’evento (oltre che promotrice della seconda edizione del Comolake), e c’è anche Giussani, che partecipa alla riunione.

A che titolo presenzia la moglie del sottosegretario? Domani lo ha chiesto ai diretti interessati. Giussani non ha risposto. Il capo del dipartimento Borrelli, invece, ha detto: «L’avvocata Giussani è stata chiamata dagli organizzatori (Micromegas, ndr) perché c’erano dei problemi sull’organizzazione della cena di gala, la sera prima del G7 (il 14 ottobre, ndr). Ha fornito una consulenza, a titolo gratuito, sull’organizzazione della serata, il menù del ristorante, i fiori e la musica».

E i rischi di condividere informazioni sensibili presenti in un G7 non sono stati considerati? «Durante le riunioni a cui ha partecipato Giussani non si parlava dei contenuti del G7. Erano temi di altre riunioni», ha replicato Borrelli.

Resta una domanda: perché affidarsi proprio alla moglie del sottosegretario? Nessuno ha ravvisato le ragioni di opportunità o, peggio, di un clamoroso conflitto di interessi? Il capo dipartimento ha giustificato la scelta: «Quando c’è qualcosa di importante ci si affida a persone di massima fiducia per evitare figuracce». Insomma, Micromegas, secondo la versione di Borrelli, ritiene Giussani una persona di massima fiducia per l’organizzazione dell’appuntamento istituzionale.

Il legame con Micromegas

Di certo i rapporti con la società sono pregressi. L’avvocata aveva detto di non aver avuto alcun ruolo nell’organizzazione di Comolake. Versione smentita dai fatti. Già a giugno aveva ricevuto una comunicazione di Alessandro Bastoni, direttore operativo di Micromegas, che le aveva illustrato il meccanismo della manifestazione.

Dopo un paio di settimane, come rivelato da Domani, Giussani ha inviato a Fragassa, capo della società, l’elenco dei potenziali sponsor, spacchettati tra quelli della sua lista e altri facenti capo a Serafino Sorrenti, consulente al dipartimento di Butti e figura di assoluta fiducia del sottosegretario.

Insomma, la commistione tra famiglia, interessi privati e appuntamento istituzionale è ai massimi livelli. Così i fatti raccontano che la mattina del 15 ottobre 2024 si è celebrato il G7 a Villa Erba con tanto di photo opportunity di Butti e gli omologhi dei paesi più importanti.

Chiuso l’appuntamento con gli altri ministri dell’Innovazione, è stata inaugurata la seconda edizione di Comolake, durato fino al 18 ottobre.

La chiusura dei lavori è stata affidata al sottosegretario. Quattro giorni da star assoluta. Dal dipartimento negano ancora un ruolo diretta dentro Comolake. Ma i vertici erano ben consapevoli del mix dei due eventi. Anzi viene descritta come un’occasione.

«Quando abbiamo organizzato G7, in estate, abbiamo trovato punti di contatto con Comolake. La location era la stessa, gli organizzatori gli stessi, quindi bisognava organizzare gli aspetti operativi. Questo ci ha consentito di risparmiare, contenendo di molto i costi con un risparmio di 300mila euro. Abbiamo fatto economia con la concomitanza degli eventi», ha detto Borrelli. Le aziende hanno insomma sponsorizzato un evento privato, che serviva a far risparmiare per il G7.

Questo è quanto riguarda lo scorso anno. Per la prossima edizione, in calendario dal 14 al 17 ottobre, è tutto in fermento. Dopo lo scandalo della brochure in cui venivano venduti gli incontri con il dipartimento della Trasformazione digitale (che ha sostenuto di non essere informato dell’iniziativa), Micromegas ha annunciato la rinuncia al mandato.

Ma sull’homepage di Comolake 2025 campeggia ancora il logo della società.

