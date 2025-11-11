«Non mi dimetterò mai»: da Santanché al Garante la poltrona non si molla

Stanzione al Tg1 (che non nomina Ghiglia) annuncia la volontà di restare. Di certo politica e dirigenti non sono da meno: una questione italica

true false

Fine incarico, mai. Il Garante per la Privacy non si dimette, spiega il presidente Pasquale Stanzione al Tg1 della sera. «Noi agiamo in piena autonomia anche quando prendiamo una decisione scomoda. Le accuse sollevate sono infondate, infatti non vi è mai stata una decisione del Garante assunta per ragioni diverse dall'applicazione della legge, in piena indipendenza di giudizio». Secondo Stanzione «la narrazione del Garante come subalterno alla maggioranza di governo è una mistificazione che mira