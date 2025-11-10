La segretaria dem prende spunto dalle rivelazioni di Report per chiedere le dimissioni di tutto il collegio del Garante. La premier replica dicendo che non è competenza del governo sciogliere l’organismo, Ranucci ricorda che nell’authority ci sono anche figure vicine a FdI e Lega

«Io penso che non ci sia alternativa alle dimissioni dell’intero consiglio». Elly Schlein dopo la puntata di domenica di Report interviene con durezza sul Garante della privacy.

«Sta emergendo un quadro grave e desolante sulle modalità di gestione dell’Autorità Garante per la Privacy che rende necessario un segnale forte di discontinuità. Le inchieste giornalistiche di Report hanno rivelato un sistema gestionale opaco, caratterizzato da numerosi conflitti di interesse e da una forte permeabilità alla politica».

Al suo fianco anche gli altri partiti di maggioranza. Il Movimento 5 stelle interviene per bocca dei membri della commissione Vigilanza Rai: «Dopo l'ulteriore ondata di rivelazioni di “Report” non ci sono più alibi: il Garante della privacy va azzerato subito. Un’autorità che dovrebbe difendere i cittadini è diventata un covo di conflitti d'interesse, favoritismi, spese folli e legami politici imbarazzanti. Com’è possibile che Giorgia Meloni non dica nulla su questo vero e proprio scandalo?» Il presidente Giuseppe Conte ci mette il carico nel primo pomeriggio dall’aula della Camera: «È Garante della Privacy o Garante solo delle sorelle Meloni? Le authority non possono diventare succursali di Colle Oppio».

La risposta di Meloni

La presidente del Consiglio replica prima di partire per un impegno di campagna elettorale in Puglia: «L’attuale Garante per la Privacy è stato eletto durante il governo giallorosso, quindi del Pd e del M5s. Il presidente è in quota Pd, dire che sia pressato dal governo di centrodestra mi sembra ridicolo. Cioè se il M5s e il Pd non si fidano di chi hanno messo alla presidenza dell'Authority non se la possono prendere con me, forse dovevano scegliere meglio». Replica a stretto giro il conduttore di Report: «Ci sono anche uno della Lega e uno di Fratelli d’Italia, anzi l’unico proprio organico a FdI è proprio Ghiglia mi pare». Insomma, anche la maggioranza potrebbe far dimettere i consiglieri d’area.

A onor del vero, il membro eletto in quota M5s del Garante aveva tirato in ballo questa mattina, intervistato da Repubblica, un suo passo indietro. «Gettare la spugna mi dispiacerebbe e la vivrei come una sconfitta ma, naturalmente, è un'opzione che lascio sul tavolo e che farei mia se mi rendessi conto che è utile al bene dell'Autorità e di un diritto tanto fragile quanto importante come la privacy». In un’intervista successiva, però, ha previsto che il Garante arriverà a fine mandato.

Stessa lunghezza d’onda per Avs: «L'Autorità Garante della Privacy, nata per tutelare il diritto delle persone, ha smarrito la propria funzione, piegata a logiche e pressioni politiche. Non è più indipendente e capace di agire nel solo interesse dei cittadini e nel rispetto dei principi costituzionali» dice Peppe De Cristofaro.

