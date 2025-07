In uno scarno comunicato stampa diffuso mercoledì, il gruppo italiano guidato da Claudio Descalzi ha fatto sapere che, per i prossimi 20 anni, acquisterà gnl (gas naturale liquefatto) dalla Venture Global, azienda americana basata ad Arlington, Virginia, e controllata da due beniamini di Donald Trump: Michael Sabel e Robert Pender

L’annuncio è arrivato proprio mentre i negoziati sui dazi sono in pieno svolgimento. In uno scarno comunicato stampa diffuso mercoledì, Eni ha fatto sapere di aver scelto un nuovo fornitore di gas. Per i prossimi 20 anni, la controllata di stato si è impegnata ad acquistare gnl (gas naturale liquefatto) dalla Venture Global.

È una società americana basata ad Arlington, Virginia, e controllata da due beniamini di Donald Trump: Michael Sabel e Robert Pender. È stata una delle concessioni fatte al presidente americano per convincerlo ad abbassare le tariffe contro l’Ue?

«Non commentiamo i negoziati in corso tra l’Ue e il governo statunitense sui dazi», si è limitato a dire un portavoce di Eni alla Reuters, definendo l’accordo con il gruppo americano «altamente vantaggioso» sia per l’azienda italiana sia per il suo nuovo fornitore. Sarà, ma di sicuro lo scorso aprile, durante l’incontro alla Casa Bianca con Trump, la premier Giorgia Meloni aveva promesso di voler «aumentare le importazioni energetiche» dagli Usa. Detto, fatto.

L’accordo

Eni ha scritto che «acquisterà 2 milioni di tonnellate all’anno» di gnl «per 20 anni», e che le consegne inizieranno «a partire dalla fine del decennio». Non sono stati resi noti altri dettagli finanziari. Secondo il gruppo guidato da Claudio Descalzi, è «la prima fornitura a lungo termine di gnl dagli Stati Uniti» e anche «una tappa fondamentale nella strategia di espansione e diversificazione del portafoglio di gnl».

La società italiana ha spiegato anche che «una parte di questi volumi contribuirà alla diversificazione delle forniture di gas in Europa». Insomma, la multinazionale controllata dal ministero dell’Economia ha deciso di puntare forte sul metano americano della Venture Global. La mossa non può che compiacere Trump, e arriva proprio nei giorni in cui Casa Bianca e Commissione europea stanno trattando.

Il sostegno a Trump

Fondata e controllata dall’avvocato Pender e dall’ex banchiere Sandel, Venture Global è quotata a Wall Street, ha iniziato a esportare gas nel 2022 e, fino a poco tempo fa, era stata raccontata dai media più per le sue particolarità che per i suoi successi. A gennaio il Wall Street Journal ha scritto che il gruppo ha finanziato l’ultima campagna presidenziale di Trump con un milione di dollari e che il fondatore Sabel è stato a cena nella residenza di Trump a Mar-a-Lago insieme ad altri capi di compagnie dell’oil&gas.

A marzo, il Financial Times ha fatto notare che il segretario all’Energia scelto da Trump, Chris Wright, ha elogiato pubblicamente Sabel definendolo un «grande e audace ceo e fondatore». Proprio quel giorno, però, le azioni di Venture Global perdevano il 36 per cento del loro valore alla chiusura di Wall Street. Motivo? La società aveva appena pubblicato una trimestrale molto deludente: profitti inferiori alle attese, una previsione di crescita ridotta e un inaspettato aumento dei costi.

Regina delle esportazioni

Il quotidiano britannico concludeva così la sua disamina sul nuovo fornitore dell’Italia: «Una quotazione in Borsa disastrosa, controversie commerciali con importanti clienti e risultati inaugurali deludenti hanno irritato gli investitori e sollevato dubbi sulla sua capacità di mantenere i risultati sperati». A Wall Street le cose sono andate male fino a maggio, ma dall’inizio dell’estate Venture Global è tornata a crescere grazie all’aumento della capacità di liquefazione e alcuni accordi commerciali.

Il gruppo può attualmente produrre 38,5 milioni di tonnellate metriche all’anno di gnl dai suoi due impianti operativi in Louisiana. La capacità potrebbe quasi raddoppiare se le autorità americane approvassero anche il completamento della costruzione dell’ultimo progetto, sempre in Louisiana. A quel punto la compagnia sarebbe la numero uno in Usa, superando la rivale Cheniere Energy. Tutto insomma fa pensare che Venture Global sia la società scelta dall’amministrazione Trump come regina delle esportazioni di gas americano. Quella a cui il governo italiano, tramite Eni, ha appena scelto di legarsi per i prossimi 20 anni. La stessa scelta presa già dalla Germania di Friedrich Merz, la cui politica estera è sempre più simile a quella di Meloni.

Modello tedesco

Il 10 luglio scorso, infatti, Venture Global e la società tedesca Sefe (Securing Energy for Europe) hanno annunciato l’espansione della loro partnership. Il nuovo accordo prevede che Sefe acquisti in tutto 3 milioni di tonnellate all'anno di gnl, per i prossimi 20 anni. Come per l’Italia, il combustibile fossile arriverà dai giacimenti del Texas e verrà liquefatto nell’impianto Calcasieu Pass 2, in Louisiana. Grazie ai due accordi, l’Ue aumenterà ulteriormente la propria dipendenza dal gas americano: già nel 2024 gli Usa sono stati il secondo fornitore di metano europeo (dopo la Norvegia), con volumi più che raddoppiati rispetto a solo tre anni prima. I contratti firmati da Italia e Germania con la Venture Global accresceranno questo vincolo. E faranno aumentare il valore della società statunitense amata da Trump.

