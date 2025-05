Schlein: «Il mutismo di Meloni non rappresenta l’Italia, nella Striscia la fame è usata come arma di guerra». Scintille governo-Iv. Conte legge un tweet della premier di 11 anni fa contro la strage di bambini: «Di tutte le sue giravolte, è la più riprovevole»

«Majd Mohammed Shahda Abu-Sitteh, 6 anni, Sham Saeed Mohammad Al-Barawi, neonato, Ibrahim Suleiman Awad Abu-Dhaher, 10 anni, Hosni Mohamed Hosni Muhareb, 3 anni».

L’ala sinistra dell’aula di Montecitorio è in piedi mentre Angelo Bonelli (Avs) legge alcuni dei 18mila nomi dei bambini morti per le bombe «del criminale Netanyahu». Inizia così ieri mattina, e cioè in maniera straziante, la discussione sulle mozioni sull’«inferno di Gaza».

Fuori, un sit-in di associazioni, slogan duri, alcuni parlamentari poi si uniranno. Dentro ci sono anche i colleghi appena tornati da Rafah, quelli della carovana Gaza oltre il confine. Raccontano cosa hanno visto davanti ai banchi vuoti del governo. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani non c’è, è a Bruxelles con il presidente della Repubblica; verrà in aula solo il 28 maggio.

È desolantemente solo il sottosegretario Giorgio Silli. E apre bocca solo per i pareri sulle mozioni: no a tutte quelle delle opposizioni. Che sono cinque: di Pd, M5s, Avs, Iv e Azione, ciascuno voterà la sua e si asterrà su quella delle altre minoranze, tranne i centristi che si votano reciprocamente i propri testi. Il governo offre un sì solo per una parte del testo di Iv: ma con richiesta di riformulazione.

Rifiuta il capogruppo Davide Faraone: «Cioè, quando scriviamo “condannare fermamente il piano di occupazione militare della Striscia avanzato da Netanyahu” e voi riformulate questo passaggio, cosa vuol dire? Che va bene che Netanyahu abbia come obiettivo strategico l’occupazione della Striscia?».

Inviti generici

Vuol dire questo. La maggioranza infatti approva solo la propria mozione: una collezione di generici inviti a «un processo politico» verso l’obiettivo di «due popoli, due Stati», auspici della fine dei combattimenti e la liberazione degli ostaggi di Hamas, e di «attività diplomatica affinché le autorità di Israele autorizzino l’ingresso dei camion di Food for Gaza nella Striscia». Di fronte alla tragedia umanitaria in corso, la destra italiana si tiene a distanza dalle scelte degli esecutivi europei. Neanche vuole «valutare» se interrompere l’Accordo di associazione Ue-Israele.

L’opposizione è più in linea del governo con le scelte europee: è la politica estera della premier. Che, per la segretaria Pd Elly Schlein, «da quando è arrivato Trump si è ammutolita», «A Gaza c’è l'inferno in terra», quelli di Netanyahu sono «crimini e vanno fermati», «La fame viene usata come arma di guerra».

La mozione Pd chiede a Meloni «sanzioni e l’embargo totale di armi da e verso Israele», «Questo immobilismo ci rende complici e ci disonora a livello internazionale», «L’Italia non è rappresentata da lei, l’Italia non si gira dall’altra parte». Giuseppe Conte, leader M5s, parla di «genocidio» e di «pulizia etnica». Legge in aula un tweet di Meloni datato 11 anni fa: «Un’altra strage di bambini a Gaza. Nessuna causa è giusta quando si sparge il sangue degli innocenti». Commenta: «Di tutte le giravolte a cui Meloni ci ha abituato, questa è la più riprovevole sul piano morale e la più sanguinosa sul piano umano».

Anche i centristi non fanno economia di aggettivi: la strage di civili è «ingiustificabile» per Ettore Rosato di Azione, e «le sanzioni servono a far capire che c’è un’opinione pubblica mondiale che vede che a Gaza accade un fatto irreversibile». «È intollerabile, deve terminare al più presto», dice anche la forzista Debora Bergamini. Quando parla Nicola Fratoianni (Avs), i compagni aprono bandiere palestinesi. Fabio Rampelli, presidente di turno (è di FdI), gli toglie la parola, ma più tardi vuole chiarire: «Sono dovuto intervenire per far rispettare il regolamento. Massimo rispetto però per la bandiera della Palestina».

In aula niente, poi gli spari

Alla fine la maggioranza si allinea al silenzio del governo. Ma quando l’aula chiude la realtà si incarica di dimostrare che ha torto: arriva la notizia degli spari dell’Idf a Jenin, in Cisgiordania, sono un “avviso” a una delegazione diplomatica internazionale. Nel gruppo c’è anche il console italiano a Gerusalemme Alessandro Tutino. Tajani stavolta convoca l’ambasciatore israeliano: «Le minacce contro i diplomatici sono inaccettabili». Conte replica: «Ben svegliato. Peccato ci sia voluta questa ignobile sventagliata di proiettili per spingere a tanto la Farnesina. Non bastavano i 60mila civili palestinesi annientati per un gesto di fermezza e dignità».

Alla ripresa Marco Grimaldi (Avs), appena tornato da Rafah, kefiah al collo, interroga il ministro della Difesa Guido Crosetto su quando l’Italia smetterà di «inviare armi in Israele». I vecchi contratti, spiega, continuano ad essere onorati nonostante tutto. Crosetto ammette che è così: l’Italia ha «sospeso» la concessione di nuove autorizzazioni di esportazione, ma sulle licenze già autorizzate si procede «caso per caso».

