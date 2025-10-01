il voto sulle mozioni

Gaza, la sinistra trova un’intesa per non dividersi

Lisa Di Giuseppe
01 ottobre 2025 • 21:09

Dopo la débâcle marchigiana, il campo progressista riesce a ricompattarsi. Schlein lavora fino all’ultimo per evitare la rottura coi riformisti

Ancora entropia. Il campo progressista, reduce da un testa a testa auspicato diventato poi una Caporetto nei fatti, dopo il risultato di Matteo Ricci nelle elezioni regionali delle Marche le condizioni del centrosinistra non migliorano.  Giuseppe Conte ha potuto beneficiare della relativa distanza che lo separa dall’europarlamentare dem che ha perso il voto regionale e adesso sta battendo palmo a palmo la Calabria, dove invece è in corsa il suo Pasquale Tridico: dovesse perdere – e i sondaggi no

Per continuare a leggere questo articolo

Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia ed esteri (soprattutto Germania). Ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter sono @sallisbeth