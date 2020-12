«Assieme alla nostra legale abbiamo predisposto un esposto-denuncia contro il governo italiano per violazione della legge 185/90. Vieta l'esportazione di armi verso paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani accertati dai competenti organi dell'Ue, dell'Onu e del Consiglio d'Europa. Il governo egiziano rientra certamente tra quelli che si sono macchiati di queste violazioni». Lo hanno annunciato Paola e Claudio Regeni, i genitori di Giulio, a Propaganda Live su La 7.

I genitori di Giulio, lo studente friulano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo a fine gennaio 2016, hanno ribadito nel corso della trasmissione la richiesta di richiamare l'ambasciatore in Egitto. «Chiediamo questo come atto forte. È importante che l'Italia dia l'esempio - hanno detto - Chiediamo anche che la Procura non venga insultata, chiediamo fermezza. Bisogna reagire, sennò i nostri figli che vanno in giro per il mondo non saranno più sicuri».

