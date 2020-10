A Genova i contagi aumentano, i positivi in provincia sono più di 5.300 e si inizia a parlare di una possibile “zona rossa”: non un lockdown totale, ma una serie di limiti, anche molto stringenti, per cercare di fermare il contagio. Per il momento il presidente della Liguria Giovanni Toti, in un’intervista a Radio Anch’io, non lo conferma, ma nemmeno lo esclude: «A Genova il sindaco ha individuato tre zone che saranno vietate alla circolazione e saranno intercluse al passaggio di esseri umani. Su Genova ci sono altre due ordinanze della Regione con un'altra serie di zone dove abbiamo chiuso qualcosa con attività limitate. Cerchiamo di contenere il contagio il più possibile».

Mercoledì in Liguria sono stati rilevati 546 nuovi casi di Covid-19, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 19.891 contagi. Gli attualmente positivi in Liguria sono 8.360 (+518). I pazienti in ospedale per coronavirus sono 578 (+41), di cui 31 in terapia intensiva (-1). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.043 (+96). I positivi al momento sono così divisi per provincia di residenza: 539 (+44) a Imperia, 755 (+60) a Savona, 5.376 (+348) a Genova, 983 (+39)a La Spezia, 216 da fuori regione (+2) e 491 (+25) in fase di verifica.

