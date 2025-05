Ha deciso di fare il «lobbista», come già hanno fatto tanti politici a fine carriera, dunque Paolo Gentiloni si considera un “ex”? La domanda è rimbalzata sui social e da lì da una parrocchia all’altra dei dem, dopo che il sito bruxellese Euractiv ha lanciato la notizia che l’ex commissario europeo agli Affari economici, già ex premier, ha firmato un contratto da «relatore e consulente» della European House Ambrosetti, salotto buono della finanza e dell’economia italiana.

Il compenso è 30mila euro, tutto sommato modesto per lo standing del contraente. Ma tutto è relativo, sia il salario sia il prestigio: Mario Draghi per esempio non ha mai accettato lo stesso incarico perché per sé lo considerava una diminutio.

Tecnicamente, viene spiegato, non gli si richiede attività di lobbing, che non sarebbe consentita a un fresco ex commissario, ma solo la partecipazione a forum e conferenze con il ruolo di speaker e advisor, relatore e consulente. Va detto che non sarà la sua unica attività: Gentiloni è copresidente di una task force dell’Onu sulla crisi del debito e ha collaborazioni a titolo gratuito (solo rimborsi spese). Tutto normale, per un curriculum come il suo. E che male c’è, chiedono i suoi amici, «se fa l’esperto delle sue materie»?

Nessuno. Ma il brand Ambrosetti è impegnativo per un politico. Così il Secolo d’Italia ha subito ironizzato: «Gentiloni, ma anche furbacchioni: finito il mandato Ue, si fa pagare come lobbista e consulente». Anche fra i dem di Bruxelles sono subito circolati lazzi sul tema delle «porte girevoli», di cui del resto il Pd è primo produttore ed esportatore.

Da questo punto di vista però l’ex commissario avrebbe fatto le cose per bene. Il Comitato etico della Commissione ha dato il via libera all’incarico, ma con qualche paletto: dovrà gestire i contatti con gli ex colleghi con «particolare attenzione» e non potrà esercitare attività di lobbing sugli argomenti di cui si è occupata la Commissione, eccetto la politica economica che è il generale core business delle competenza del commissario.

Il misterioso fascino

A Roma, fra i compagni di partito di Gentiloni, circola un altro rovello. Più molesto. L’ex premier è il «presidente del Consiglio del cuore» di Carlo Calenda, e anche quello di tanti riformisti del Pd. Non tutti. Sicuramente non di quelli che ne temono la competizione come padre materiale e spirituale della minoranza.

Quanto alla segretaria Elly Schlein, lei sa che chi la considera «unfit» – «francamente inadeguata» è l’epiteto omerico che le viene abbinato – per palazzo Chigi considera Gentiloni l’alternativa naturale. La ragione è misteriosa, perché nel 2016 è capitato a quell’incarico in quanto renziano della «continuità nella discontinuità». E quando è finito, non ha lasciato grande traccia, a parte le politiche migratorie del ministro Marco Minniti e il via libera alle intese con le regioni per l’autonomia differenziata: entrambe scelte poi rinnegate dal Pd.

Nella sua Roma non è particolarmente rimpianto: nel 2013, alle primarie per il sindaco di Roma è arrivato terzo al 14 per cento, dopo Ignazio Marino e David Sassoli.

Oggi il Nazareno, al netto delle cortesie di facciata, sostanzialmente lo ignora. C’è una ragione: lo sospetta di essere l’eminenza grigia della guerriglia della minoranza Pd e il regista di tutti i dissensi interni, a partire dal sì sul piano di riarmo di Ursula von der Leyen (a Bruxelles si racconta di un’unica risposta definitiva a chi lo aveva consultato: «Se lo bocciate non cercatemi più»).

Gentiloni è anche uno a cui guardano con fede e speranza i centristi fuori del Pd che vanno in cerca di un «punto fortissimo di riferimento» di tutti i moderati di sinistra. Fra i suoi fan c’è chi invece lo vede meglio fuori dai giochi: per conservarsi super partes, riserva della Repubblica, fino al cruciale momento dell’elezione del Quirinale (nel 2029 sempreché Sergio Mattarella non si dimetta prima, cosa che a ora non ha alcuna intenzione di fare).

Ma sono fantasie di naufragi: se il centrosinistra vincesse alle prossime politiche avrebbe tanti altri candidati meno “divisivi” – i Cinque stelle detestano Gentiloni. Se invece vincerà Giorgia Meloni, il Colle è già prenotato per Ignazio La Russa.

Nessun addio alle armi

Si vedrà. Torniamo al rovello: il piccolo passo in Ambrosetti corrisponde al grande passo di lasciare la strada libera a Schlein? Alla fine dell’ambizione di un ritorno in campo?

La risposta è arrivata giovedì stesso, e a stretto giro. E per il Nazareno è una delusione. Gentiloni ha rilasciato un’intervista al programma Start, su Sky, dove non fa economia di giudizi politici sulle questioni calde. Dice che «avrebbe preferito che l’Italia fosse stata presente» sul treno per Kiev, con Emmanuel Macron, Keri Starmer, Friedrich Merz e Donald Tusk.

Omette di dire che se a palazzo Chigi ci fosse stata Schlein il posto italiano su quel treno sarebbe stato ugualmente e desolantemente vuoto. Dice invece, allineandosi a Mattarella e Draghi, che la difesa comune «se non la si fa adesso in futuro sarà difficile realizzarla». Sulle armi avverte – soprattutto il suo Pd, che presto sul tema si dilanierà – che «il problema non è il famoso 2 per cento della Nato di cui si parla da undici anni perché l’obiettivo fu condiviso in un vertice quando il presidente degli Usa era Obama. Il problema è avere una difesa comune europea, servono fondi comuni europei».

Venerdì pomeriggio Gentiloni sarà a Roma, a palazzo San Macuto, ospite della vicepresidente della Camera Anna Ascani, a discutere di mercato interno europeo. Morale, la risposta ai rovelli, democratici e non, è il contrario di ciò che sembra e si spera: Gentiloni non esce dal Pd – così ha giurato ad alcuni, ad altri ha detto il contrario – ma di sicuro non ha nessuna intenzione di uscire di scena.

© Riproduzione riservata