La manifestazione inizierà tra un anno, ad agosto. Ma la Corte dei conti bacchetta il commissario fittiano, Massimo Ferrarese: «Lavori ancora non iniziati per alcune opere previste»

Dall’estremo Nord al profondo Sud, il governo Meloni arranca sulle manifestazioni internazionali. Sebbene non siano sotto i riflettori come l’Olimpiade invernale di Milano-Cortina, i Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto, sono l’altro grande evento sportivo del 2026.

Un destino comune lega i due appuntamenti: i tempi stretti. Tante le incognite e i problemi, testimoniati dall’aumento di oltre 100 milioni di euro dei costi preventivati e un accumulo di ritardi per la realizzazione di alcune opere.

Il commissario di Fitto

La macchina organizzativa è stata affidata al commissario Massimo Ferrarese, imprenditore, voluto fortemente dall’allora ministro del Sud Raffaele Fitto, come raccontato da Domani per pianificare i Giochi. C’è del resto un significato politico: in Puglia si va verso il voto delle regionali. Per la destra, che ha accentrato i poteri, l’organizzazione dell’evento è decisiva. Solo che, a oggi, sono più i problemi che i vantaggi. Poco male per Fitto, ormai trasferito a Bruxelles.

La Corte dei conti ha lanciato un allarme che sa di ultimatum. «Si raccomanda al commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 di assicurare l’immediato avvio dei lavori delle opere che registrano un ritardo nell’avanzamento delle fasi progettuali, procedimentali o nell’avvio dei lavori», si legge nell’ultima relazione preparata al termine dell’istruttoria durata quasi un anno.

Il tempo stringe, la manifestazione inizierà il 21 agosto 2026. Manca poco più di un anno. In alcuni casi è ancora tutto fermo. I magistrati contabili hanno evidenziato che per il centro sportivo Magna Grecia i lavori non risultano ancora iniziati. Sono stati appena assegnati i lavori alla ditta Eurosistemi di Molfetta. Secondo il cronoprogramma i cantieri dovrebbero aprire entro fine mese.

Non solo. I lavori per rifare lo stadio di Lecce Ettore Giardiniero non sono cominciati e per il secondo lotto (la copertura della struttura) non risulta conclusa nemmeno la fase progettuale. «Dalla documentazione in atti e, in particolare, dall’esame della nota di riscontro, non risulta alcun avanzamento del cronoprogramma», rileva la relazione.

Mentre, «con riferimento all’impianto natatorio Torre d’Ayala e allo stadio Erasmo Iacovone», scrive la Corte, «la nota integrativa di riscontro alla relazione inviata al commissario non aggiunge elementi nuovi rispetto alle criticità evidenziate».

Per questo gli stessi magistrati contabili hanno raccomandato a Ferrarese di proseguire con l’attività di monitoraggio e di impulso delle opere già avviate, «assicurandone la definizione in tempo utile perché non risultano emersi elementi di novità rispetto alle specifiche azioni da intraprendere, o già intraprese, per arginare eventuali ritardi». Il commissario ha garantito che tutto sarà rispettato fornendo le proprie controdeduzioni.

Costi più alti

La questione non riguarda solo i ritardi. I Giochi del Mediterraneo hanno richiesto un esborso maggiore di 106,9 milioni di euro. Il decreto dell’agosto 2024 ha infatti modificato il piano degli interventi. Sono stati incrementati i fondi per la ristrutturazione dello stadio di Lecce di 25 milioni di euro, che si sono aggiunti agli 11 milioni già stanziati.

Il palazzetto dello sport Ricciardi di Taranto, invece, ha beneficiato di ulteriori 11,8 milioni di euro raddoppiando il plafond iniziale. E ancora: sempre nella “città dei due mari” veniva prevista un’integrazione di 4,1 milioni rispetto all’importo iniziale di 36,9 per il nuovo stadio del nuoto “Torre d’Ayala”, e 31,7 milioni di euro per lo stadio di calcio Erasmo Iacovone.

L’impegno di risorse previsto per la ristrutturazione dello stadio intitolato all’ex centravanti del Taranto calcio, è lievitato a 60 milioni di euro.

Sono necessari anche un paio di milioni di euro in più per la ristrutturazione dei palazzetti dello sport di Grottaglie e Montemesola, sempre in provincia di Taranto e, a questi, si devono aggiungere ulteriori risorse per opere di competenza dei comuni e per la ristrutturazione del centro sportivo Magna Grecia, quest’ultima struttura sequestrata per infiltrazioni dei clan diversi anni fa, non inclusa nel masterplan originario.

Per la Corte dei conti il commissario deve valutare «tutte le misure utili alla risoluzione di eventuali imprevisti o ritardi, nel rispetto del termine finale di realizzazione delle opere, a garanzia del regolare avvio e svolgimento dei Giochi». Muovendosi sul filo delle scadenze, basta un granello nel meccanismo. E si rischia la figuraccia planetaria. O quantomeno mediterranea.

