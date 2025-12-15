Governo nel caos, “rimodula” il Ponte e Giorgetti riscrive la manovra

Alle imprese 3,5 miliardi finanziati, riprogrammati i fondi della grande opera tra Calabria e Sicilia, voluta da Salvini. Nuova ondata di mance: gioco a premi per finanziare il Coni e 5 milioni alla Scala di Milano

Il governo si conferma maestro dell’arte dell’improvvisazione al potere. Ieri, dopo giorni di rinvii, erano attese le prime votazioni sulla manovra. Invece è arrivato il nuovo stravolgimento del testo della legge di Bilancio, comunicato in prima persona dal ministro Giancarlo Giorgetti. Non solo il rilancio del gioco d’azzardo, con l’istituzione di un nuovo “gratta e vinci” per destinare fondi al Coni. Ma anche mancette a pioggia sui territori, da Matera al Teatro della Scala di Milano, che si a