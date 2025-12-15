Valanga di emendamenti, governo sempre più nel caos

Governo nel caos, “rimodula” il Ponte e Giorgetti riscrive la manovra

Stefano Iannaccone
15 dicembre 2025 • 20:29

Alle imprese 3,5 miliardi finanziati, riprogrammati i fondi della grande opera tra Calabria e Sicilia, voluta da Salvini. Nuova ondata di mance: gioco a premi per finanziare il Coni e 5 milioni alla Scala di Milano

Il governo si conferma maestro dell’arte dell’improvvisazione al potere. Ieri, dopo giorni di rinvii, erano attese le prime votazioni sulla manovra. Invece è arrivato il nuovo stravolgimento del testo della legge di Bilancio, comunicato in prima persona dal ministro Giancarlo Giorgetti. Non solo il rilancio del gioco d’azzardo, con l’istituzione di un nuovo “gratta e vinci” per destinare fondi al Coni. Ma anche mancette a pioggia sui territori, da Matera al Teatro della Scala di Milano, che si a

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.