Giovani e con Berlinguer nel cuore, Conte si è creato il suo piccolo “esercito” M5s

Il Network giovani è stato creato un paio di anni fa, oggi ci sono 400 referenti in tutta Italia. Per la maggior parte sono entrati nel M5s dopo l’esperienza di Conte a palazzo Chigi e considerano Grillo solo il passato. Ma dall’Alto Adige alla Calabria scontano differenze strutturali e di priorità

true false

Si sono spesi in Toscana, ancor di più in Calabria ma il risultato delle ultime elezioni regionali è stato deludente. I giovani dei Cinque stelle non hanno potuto evitare il deludente risultato della lista pentastellata dietro Eugenio Giani e soprattutto il tonfo di Pasquale Tridico, il candidato del loro partito. Anzi, movimento. Anzi no, in fondo ormai va bene partito. Il Network Giovani, il gruppo dei Cinque stelle under 35, ha partecipato alla campagna calabrese, collaborando con i ragazzi e