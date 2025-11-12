Il sondaggio di swg per domani sugli under 25

«Cara politica, a cosa servi?»: i giovani tra speranze e paure

Daniela Preziosi
12 novembre 2025 • 07:00

Chiedono lavoro e diritti, non credono nei partiti, ma non sono cinici e hanno fiducia nelle istituzioni. Una generazione in bilico, pragmatica, non ideologica, lontana dalle urne. Che la destra motiva di più  

Giovani per niente antipolitici, anzi appassionati di politica, persino fiduciosi nelle istituzioni, ma con pochissime aspettative. Per questo lontani dalle urne. Perché scettici sui politici e sul fatto che pensino al bene comune. Al punto da essere sedotti dalla sirena della democrazia diretta. Preoccupati dal lavoro e dall’ambiente, che è come dire del loro futuro. E dalla sicurezza, tema su cui la destra italiana batte molto; eppure su questo sono meno sensibili degli adulti. Perché, rispett

Per continuare a leggere questo articolo

Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.