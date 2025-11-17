Giovani e politica: i risultati del sondaggio Swg / Domani

Non votano, non credono nei partiti ma non sono né cinici né apolitici. Chiedono lavoro e diritti, si informano di più sui social e tra i leader che ispirano loro maggiore fiducia ci sono Giuseppe Conte e Pedro Sanchez. Fotografia dei ragazzi italiani

Una ricerca di Swg per Domani fotografa il rapporto dei 18-25enni con la politica, confrontando i risultati con gli over 26. Il rapporto si divide in tre parti: percezione e rapporto con la politica; partecipazione politica e informazione; leader e forze politiche. Le interviste sono state realizzate tra il 24 e il 30 ottobre 2025. Dall’analisi emerge che i ragazzi chiedono lavoro e diritti, non credono nei partiti, ma non sono cinici e hanno fiducia nelle istituzioni. Si informano dai social e