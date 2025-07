Sarà il caldo che arroventa l’estate al ministero della Cultura nell’èra del governo Meloni. Ne sa qualcosa Gennaro Sangiuliano che ha dato le dimissioni dopo la tempesta agostana del caso-Boccia, che lo ha travolto lo scorso anno. O sarà che l’assalto della destra alla cultura è stato troppo arrembante. Fatto sta che il clima al collegio Romano, anche quest’anno, è surriscaldato.

L’elenco di problemi per il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è lungo: vuole nomi diversi per i musei, bocciando l’operato della commissione ministeriale, nel frattempo litiga con il Corriere della sera (attaccando un editorialista schierato a destra come Ernesto Galli della Loggia) ed è incalzato dal Movimento 5 stelle sulla vicenda – rivelata da Domani – del suo libro, finanziato dal ministero, nell’ambito della mostra Magna mater, in corso al Foro romano e palatino.

Sullo sfondo resta la grana di Cinecittà, alle prese con un possibile buco di bilancio che sarà reso noto il prossimo 25 luglio, insieme all’ufficializzazione dell’ex parlamentare Antonio Saccone alla presidenza, spinto dal sottosegretario al Lavoro, il leghista Claudio Durigon.

Tra tanti dossier Giuli sembra aver perso di vista le priorità. Per questo le opposizioni hanno chiesto che riferisca in parlamento.

Milioni congelati

Il piano Olivetti era la nuova fonte a cui abbeverarsi contro «la siccità culturale nelle periferie», come ha detto lo stesso ministro. La madre di tutte le riforme del Mic per portare la cultura fuori dai centri urbani, puntando sugli investimenti a favore delle periferie.

«Un pilastro» secondo un’altra definizione di Giuli. Ma, al momento, la principale scommessa è soltanto una vaga promessa. Propaganda allo stato puro. A oltre sei mesi dall’approvazione del decreto Cultura, manca il provvedimento attuativo per rendere esecutivo il piano Olivetti.

Il decreto è stato approvato a dicembre: il ministero si era impegnato a pubblicare entro il 27 maggio i cinque testi necessari a sbloccare i 44 milioni di euro stanziati.

Nel dettaglio 30 milioni di euro sono destinati al «fondo per sostenere la filiera dell’editoria libraria», altri 4 milioni di euro «per l’apertura di nuove librerie sul territorio da parte dei giovani fino a 35 anni», mentre 10 milioni di euro vanno al bonus «terza pagina dei giornali» per il «potenziamento delle pagine dedicate alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo». La mancanza ha provocato una reazione.

Il «ritardo sta generando forte preoccupazione e incertezza tra gli operatori del settore: le biblioteche pubbliche attendono di conoscere tempi e modalità per potenziare le proprie collezioni», denuncia un’interrogazione dei deputati del Pd in commissione Cultura, riportando pure le preoccupazioni dei piccoli editori beneficiari dei fondi.«I decreti arriveranno entro l’estate, per fine settembre completeranno l’iter», fanno sapere dal ministero della Cultura.

Ma per una piena operatività l’orizzonte diventa quello di fine anno. Nettamente oltre le scadenze previste. E nonostante la to do list sia corposa, il ministro della Cultura trova il tempo per battibeccare con il Corriere della sera. Il casus belli è stato l’editoriale di Ernesto Galli della Loggia. Il docente ha osato criticare l’assenza di un’azione politica sulla cultura da parte del governo.

Un’onta per l’ex direttore del MAXXI. La vendetta è arrivata in un’intervista concessa proprio al giornale diretto da Luciano Fontana: il ministro ha etichettato Galli della Loggia come un «perdigiorno» accomodato sulla «poltrona di lusso» della Consulta dei comitati nazionali.

Poltrone e musei

L’intervista non è andata in pagina e nell’escalation di tensione, il ministro ha sferrato il colpo basso, provando a mettere al pubblico ludibrio un giornalista, Paolo Conti, un collega del ministro a lungo giornalista nella sua carriera, postando sui social i messaggi privati scambiati. Era un dialogo per mettere a punto il contenuto dell’intervista.

Un segnale di nervosismo del ministro dandy, che comunque ha diffuso una notizia in quell’intervista rilanciata sui suoi canali social: ha manifestato la propria insoddisfazione verso le candidature individuate, dall’apposita commissione, per la direzione dei grandi musei, tra cui il parco archeologico del Colosseo di Roma, i Musei reali di Torino, la Galleria dell’accademia e musei del Bargello di Firenze. «Ci sono forse nomi sgraditi? Manca all’appello qualche amico?», ha attaccato la deputata del Pd, Irene Manzi, sollevando sospetti sui «criteri con cui il ministro intende giudicare o respingere delle terne che non sono state rese pubbliche».

Al complesso mosaico, si aggiunge pure il grosso guaio del concerto del maestro filoputiniano, Valery Gergiev, in programma alla Reggia di Caserta, nell’ambito della rassegna Un’estate da Re. «Rischia di far passare un messaggio sbagliato», ha commentato Giuli.

Solo che sulla locandina dell’evento campeggia anche il logo del ministero della Cultura e sul sito ufficiale viene citato il Mic.«Il ministero non ha dato fondi né il patrocinio. La rassegna è indipendente e il Mic compare solo perché titolare della Reggia», trapela dal Collegio romano che scarica tutto su Vincenzo De Luca. Ma il simbolo ministeriale resta, insieme a quello del dipartimento valorizzazione patrimonio culturale.

