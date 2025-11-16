Giuseppe Conte: «Meloni fa poco e male su tutto. Ha consenso grazie a tv e giornali. L’Ulivo? Noi dobbiamo durare»

L'ex premier è il più alto nelle preferenze degli under 25 secondo il sondaggio Swg/Domani: «Li ringrazio per la fiducia. Ma lancio loro un appello: partecipate, siate protagonisti della battaglia per cambiare le cose. Dobbiamo cancellare l’ipoteca Meloni sul vostro futuro». Sulla sicurezza: «Noi non inseguiamo la destra, non soffiamo sulle paure, per noi è anche coesione sociale». «La premier vuole cambiare la legge elettorale? Vuol dire che ha paura. M5s si batterà contro, e mi auguro tutto il campo progressista»