Intervista al presidente del M5s

Giuseppe Conte: «Meloni fa poco e male su tutto. Ha consenso grazie a tv e giornali. L’Ulivo? Noi dobbiamo durare»

Daniela Preziosi
16 novembre 2025 • 20:30

L'ex premier è il più alto nelle preferenze degli under 25 secondo il sondaggio Swg/Domani: «Li ringrazio per la fiducia. Ma lancio loro un appello: partecipate, siate protagonisti della battaglia per cambiare le cose. Dobbiamo cancellare l’ipoteca Meloni sul vostro futuro». Sulla sicurezza: «Noi non inseguiamo la destra, non soffiamo sulle paure, per noi è anche coesione sociale». «La premier vuole cambiare la legge elettorale? Vuol dire che ha paura. M5s si batterà contro, e mi auguro tutto il campo progressista»

L’intervista con Giuseppe Conte non può che partire dal sondaggio di Swg per Domani sul tema del rapporto degli under 25 con la politica. Il presidente di M5s risulta il leader preferito dai ragazzi sondati. «Li ringrazio per la fiducia. Ma lancio loro un appello: partecipate e siate protagonisti della battaglia per cambiare le cose. Dobbiamo cancellare l’ipoteca firmata da Meloni e dai vertici europei sul loro futuro: spese militari folli, che significano tagli al diritto allo studio, alla casa

Per continuare a leggere questo articolo

Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.