Giuseppe Conte: «Meloni fa poco e male su tutto. Ha consenso grazie a tv e giornali. L’Ulivo? Noi dobbiamo durare»

L'ex premier è il più alto nelle preferenze degli under 25 secondo il sondaggio Swg/Domani: «Li ringrazio per la fiducia. Ma lancio loro un appello: partecipate, siate protagonisti della battaglia per cambiare le cose. Dobbiamo cancellare l’ipoteca Meloni sul vostro futuro». Sulla sicurezza: «Noi non inseguiamo la destra, non soffiamo sulle paure, per noi è anche coesione sociale». «La premier vuole cambiare la legge elettorale? Vuol dire che ha paura. M5s si batterà contro, e mi auguro tutto il campo progressista»
L’intervista con Giuseppe Conte non può che partire dal sondaggio di Swg per Domani sul tema del rapporto degli under 25 con la politica. Il presidente di M5s risulta il leader preferito dai ragazzi sondati. «Li ringrazio per la fiducia. Ma lancio loro un appello: partecipate e siate protagonisti della battaglia per cambiare le cose. Dobbiamo cancellare l’ipoteca firmata da Meloni e dai vertici europei sul loro futuro: spese militari folli, che significano tagli al diritto allo studio, alla casa