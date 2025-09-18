il via libera alla Camera

Giustizia, riforma all’ombra di Almasri. Nordio vuole lo scudo per Bartolozzi

Giulia Merlo
18 settembre 2025 • 06:00

Approvazione lampo in seconda lettura, il centrodestra si inizia a preparare al referendum costituzionale della primavera. Sul caso Almasri il ministro invoca il «nesso teleologico» che attirerebbe alla Camera la posizione della sua capa di gabinetto 

L’ora X scatterà alle 12 di giovedì: dopo due giorni fitti di discussione e scontri, la Camera approverà in seconda lettura la riforma costituzionale della Giustizia, che porta il nome del ministro Carlo Nordio e poi passerà per l’ultima volta al Senato. Dubbi sul sì non ce ne sono: troppo solida la maggioranza, troppo alta la conflittualità con le toghe come ha dimostrato il dibattito d’aula. Del resto, la giustizia è il più florido terreno di scontro grazie al quale il centrodestra ritrova com

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.