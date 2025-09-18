Giustizia, riforma all’ombra di Almasri. Nordio vuole lo scudo per Bartolozzi

true false

L’ora X scatterà alle 12 di giovedì: dopo due giorni fitti di discussione e scontri, la Camera approverà in seconda lettura la riforma costituzionale della Giustizia, che porta il nome del ministro Carlo Nordio e poi passerà per l’ultima volta al Senato. Dubbi sul sì non ce ne sono: troppo solida la maggioranza, troppo alta la conflittualità con le toghe come ha dimostrato il dibattito d’aula. Del resto, la giustizia è il più florido terreno di scontro grazie al quale il centrodestra ritrova com