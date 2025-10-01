Gli affari di Galati agitano il voto per le regionali in Calabria

true false

Un coro di sdegno sull’assegnazione e l’uso dei fondi ministeriali da parte delle associazioni vicine a Giuseppe Galati, ex sottosegretario dei governi Berlusconi e attuale vicepresidente nazionale di Noi moderati. A chiusura del cerchio, tra impegno politico e attività professionali, ci sono i pagamenti delle associazioni per un totale di quasi 100mila euro allo studio legale, Avvocati associati, di cui è socio lo stesso Galati insieme alla moglie Carolina Lussana, ex parlamentare e ora preside