Le case (a prezzi accessibili) per gli studenti mancano, le tende si moltiplicano. Decine di universitari in tutta Italia raccolgono il testimone di Ilaria Lamera, la studentessa del Politecnico di Milano che ha montato una tenda per protestare contro il prezzo degli affitti. A Roma si è mobilitata l’associazione Sinistra universitaria e a Bologna il collettivo Cambiare Rotta, che chiede anche l’istituzione di un «reddito studentesco».

Se la protesta ora dilaga anche in altri comuni italiani è soprattutto grazie alla campagna nazionale dell’Unione degli universitari (Udu): è stato il sindacato studentesco, affiliato con la Cgil, a sostenere la protesta di Ilaria Lamara e del gruppo Terna Sinistrorsa a Milano, per poi organizzare le altre tendate in diversi comuni italiani, come Pavia, Torino e Padova.

E mentre la ministra Anna Maria Bernini sottolinea il lavoro fatto grazie ai fondi del Pnrr sugli alloggi studenteschi, il titolare del ministero dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, definisce «grave il problema degli affitti» ma sottolinea che «tocca le città governate dal centrosinistra».

Le politiche del governo

A Milano i rappresentanti dell’Udu parteciperanno giovedì a un tavolo con la regione e il comune per discutere del problema. Ma l’interlocutore che cercano è un altro.

«È il governo a dover agire», sostiene Simone Agutoli, studente dell’università di Pavia e membro del coordinamento nazionale dell’Udu. «Abbiamo intenzione di chiedere un confronto diretto con la ministra Benini. La ministra continua a parlate dei nuovi alloggi previsti dal Pnrr, ma non è abbastanza. Inoltre, saranno tutti gestiti da privati. E per quanto riguarda il Fondo Housing Universitario gestito sempre con i soldi del Pnrr, si prevede un abbassamento del canone del 15 per cento, che è una percentuale ridicola».

Il sindacato studentesco, nelle proposte che ha presentato per affrontare la crisi, chiede che si aumentino i soldi stanziati per il fondo affitti per fuorisede: «Quest’anno sono previsti quattro milioni, chiediamo di incrementare le risorse fino a 50 milioni».

Le parole di Valditara

LaPresse

Intervistata dal Giornale, la ministra Bernini ha sottolineato che l’impegno previsto dal Pnrr è quello di arrivare a 60mila posti letto in più, ai quali se ne dovrebbero aggiungere altri 14mila sono in arrivo grazie alle risorse stanziate dal governo nella legge di Bilancio.

Ma dal governo è arrivata anche un’altra risposta: la provocazione del ministro dell’Istruzione Valditara. «Io credo che il problema del caro affitti sia grave ma tocca le città governate dal centrosinistra. Nelle città dove ci sono gli accampamenti degli studenti non sono state attivate dalle giunte comunali politiche a favore dei giovani e degli studenti per offrire loro un panorama abitativo decoroso», ha dichiarato.

Parole che per Agutoli sono «incommentabili». A Pavia, aggiunge, «che è una citta piccola e governata dal centrodestra, non abbiamo per esempio il problema degli affitti, che sono più bassi della media nazionale, ma della mancanza di alloggi».

Inoltre, continua Agutoli, la maggior parte dei problemi possono solo essere affrontati a livello statale: «Si parla molto della necessità di limitare gli affitti brevi turistici, come succede in Francia, Germania o Spagna, ma anche in questo caso non sono temi su cui possono agire autonomamente i comuni».

Alle parole di Valditara hanno reagito le opposizioni («Questo governo ha cancellato 330 milioni di euro del fondo per gli affitti e rischia di far saltare il miliardo previsto dal Pnrr per gli alloggi studenteschi», ha commentato Boccia) e soprattutto i sindaci, chiamati in causa in prima persona: «Il governo Meloni è indietro sul diritto allo studio» e sul problema casa, attacca il sindaco di Bologna Matteo Lepore, «sarebbe meglio che invece di dichiarare il ministro Valditara si mettesse a lavorare». Mentre il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha dichiarato: «Questo scaricabarile è veramente penoso, vorrei evitare di scadere a un livello così basso. Tutte le istituzioni dovrebbero fare la loro parte e affrontare questo problema. Tra l’altro gli studentati non sono neanche una competenza dei comuni».

La mobilitazione

Gualtieri è andato mercoledì mattina a incontrare gli studenti che hanno montato le tende davanti alla Sapienza e che da lunedì sera contano un presidio fisso di circa 10-15 persone. Il sindaco ha promesso di farsi promotore di un tavolo regionale tra associazioni studentesche, rettori delle università romane e assessore al Diritto allo studio.

«A San Lorenzo o a piazza Bologna si arriva a chiedere 500 euro per un posto letto, nemmeno per una camera. Proprio oggi, ho visto un annuncio per una stanza a 700 euro al mese, in zona don Bosco»: a descrivere una situazione vissuta come sempre più insostenibile è uno studente della Sapienza e membro di Sinistra universitaria, Francesco Borello. Nell’ateneo si contano «circa 40mila fuorisede», aggiunge e spiega che le loro difficoltà si uniscono a quelle dei pendolari: «Conosco persone che per il prezzo degli affitti sono addirittura costrette a venire ogni giorno da Terni».

© Riproduzione riservata