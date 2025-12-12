Il ministro Urso contro la riduzione dei fondi alle tv locali

Tagli a caso e soldi agli amici, governo in tilt sulla manovra

Stefano Iannaccone
12 dicembre 2025 • 19:56Aggiornato, 12 dicembre 2025 • 19:58

La Rai paga 30 milioni di euro e il Cda protesta. Anica preoccupata per i fondi al cinema. La società Sport e salute ottiene 100 milioni e potrà finanziare altri concorsi a pronostici. All’Aci vengono “restituiti” altri 50 milioni

Tagli di 20 milioni di euro alle tv locali, che vengono sconfessati dallo stesso governo che li ha previsti, e di altri 30 milioni alla Rai. Misure tampone su affitti brevi e tasse sui dividendi, che risultano un compromesso forzato. Fondi elargiti agli amici di sempre, dall’Aci del futuro presidente Geronimo La Russa fino all’immancabile Sport e salute, società sempre più a trazione meloniana, che addirittura può finanziare i «concorsi a pronostici sportivi». Benvenuti nell’ultima puntata del c

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.