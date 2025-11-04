la commemorazione del 4 novembre

Avviso al governo. Mattarella rilancia l’esercito europeo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Giulia Merlo
04 novembre 2025 • 20:02

In un messaggio Mattarella ha toccato il tema delicato della difesa. Divisivo per in vista della Finanziaria, la Lega è pronta ad attaccare 

Il 4 novembre, giornata delle forze armate, è stato il giorno del monito del Quirinale sulla difesa e il riarmo. Il tema è probabilmente il più spigoloso oggi per il governo, sia per ragioni economiche sia di politica interna e anche per questo le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sono state una scossa per chi ha voluto sentirla. Dopo un passaggio sui conflitti nel Mediterraneo, facendo riferimento «al pericolo di allargamento del sanguinoso conflitto scatenato dalla agg

