Forse il vero made in Italy è quel qualunquismo spicciolo che si riduce alla proverbiale frase “tengo famiglia”. Non certo la famiglia di affetti intenzionali di Giorgio Armani, con i suoi collaboratori e amori, che appaiono mano nella mano col maestro a fine sfilata. Non certo la storia imprenditoriale di uno dei marchi più celebri della moda italiana – una storia con tutte le luci e le ombre del Novecento imprenditoriale, ma certo senza piccolezze o esitazioni.

Il made in Italy che piace al governo sovranista che abbiamo non prevede l’esportazione dell’ingegno e dell’eleganza e il tributo a chi ne è capace: evidentemente. Il sovranismo di questo governo non è orgoglio per le eccellenze, ma semmai protezione delle mediocrità.

Forse per questo, alla fin fine, sul protezionismo arrembante dei dazi di Donald Trump, Giorgia Meloni ha sempre abbozzato balletti, più che avere una strategia. Forse per questo, a giustificazione della sua assenza dalla camera ardente di Armani, nello scorso weekend, Meloni invoca «il suo diritto a svolgere il suo «ruolo più naturale, quello di madre» (questa è l’espressione usata per rispondere a chi ha polemizzato sulla sua trasferta a New York in compagnia della figlia).

Buoni e cattivi?

Sarà questo stato psicologico che giustifica la decisione – di Meloni, di Adolfo Urso, che è ministro del Made in Italy, di tutti tranne che la ministra Anna Maria Bernini – di non recarsi alla camera ardente di Armani, a rendere omaggio a uno dei campioni del made in Italy? C’è un made in Italy buono e uno cattivo? Siamo di nuovo alla ricerca di un’egemonia culturale? Armani è troppo di sinistra?

In fondo, nonostante Meloni abbia ammesso di aver indossato i suoi capi, quest’idea balzana di concedere alle donne di indossare la giacca, di introdurre tratti decisi di androginia, deve risultare sospetta a chi si dice più naturalmente madre che cittadina o presidente del Consiglio. Questo Armani, in fondo, nonostante il successo, nonostante l’eleganza, nonostante il fatturato, non avrà civettato troppo con idee e stili «contro natura»?

Il ministro Alessandro Giuli, che ha dalla sua un’indubbia levatura culturale, trovò – proprio lo stesso giorno della commemorazione della strage di Bologna – l’idea geniale di commemorare la battaglia di Canne. I fini pensatori del governo debbono essere stati colti alla sprovvista dalla morte di Armani e non hanno trovato una contro-camera ardente da contrapporre. Dev’essere stato questo.

Disprezzare l’ingegno

I sovranisti e in generale molti esponenti di questa destra amano far lezione di realismo spicciolo, specialmente a chi invoca ancora ideali morali, principi o aspirazioni. Il realismo vorrebbe però che si tenesse conto che se c’è una cosa che questo paese ha esportato e su cui detiene una certa sovranità culturale è la moda (insieme al cibo).

E se c’è un qualche senso dell’industria italiana, o del made in Italy, l’azienda di Armani è un esempio indubbio – con tutte le luci e le ombre, e con tutte le riflessioni necessarie sugli impatti ambientali della moda e sulle disuguaglianze socioeconomiche (riflessioni che certo non sembrano spopolare fra gli intellettuali di questa destra).

L’assenza di Meloni e di Urso, dunque, è la prova che non è la realtà effettuale, o il realismo pragmatico, il nocciolo di questa destra, o del sovranismo di questo governo, ma semmai un certo provincialismo, una certa mancanza di coraggio – forse anche una certa imperizia nella gestione delle agende e della pubblica comunicazione. O, peggio, una decisa strafottenza. L’idea cioè che in fondo il potere, almeno per adesso, sta in mano loro, e quindi omaggi, riconoscimenti, attenzioni sono opzionali, non dovuti.

Un sovranismo che disprezza l’ingegno patrio, una destra che disconosce una solida realtà aziendale. In un certo senso, un’innovazione ideologica che farà gola agli scienziati della politica, come futuro oggetto di studio. Meno gola farà ai lavoratori delle aziende, agli imprenditori, ai cittadini comuni che viaggiano e conoscono l’identità italiana.

© Riproduzione riservata