Grande commozione per la morte del popolare stilista ma né la premier Meloni, né il ministro Urso hanno ritenuto necessario recarsi alla camera ardente allestita a Milano. Unica presenza quella della ministra Bernini
Il governo e Armani: se il made in Italy piace solo a parole
08 settembre 2025 • 20:43
