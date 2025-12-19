Il governo contro l’Ue, da cui incassa tanto spendendo poco

Nel 2024 l’Italia ha versato 15,7 miliardi, ricevendone indietro 22,4. Però sta spendendo meno i fondi rispetto al ciclo 2014-2020. Dal sud ai soldi della Pac, ritardi e difficoltà di spesa

Fine anno è tempo di bilanci, anche per la sezione di Controllo della Corte dei conti, e i numeri cozzano con il racconto del governo rispetto al rilancio economico italiano. La magistratura contabile, infatti, ha pubblicato la relazione annuale sui rapporti finanziari dell’Italia con l’Unione europea e l’utilizzo dei fondi del 2024 e il bilancio smentisce le posizioni degli antieuropeisti, ma soprattutto mette in luce le responsabilità di una gestione tutt’altro che virtuosa. Dai numeri, infatt