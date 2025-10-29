Il governo dei record: con Meloni già cento voti di fiducia in parlamento

Il ddl Concorrenza approvato al Senato dopo la blindatura decisa dall’esecutivo. Nella scorsa legislatura ci sono state 107 fiducie ma in quattro anni e mezzo

Giorgia Meloni punta al record di longevità del suo governo. Ma nell’attesa di celebrare l’agognato risultato di durata, sta già battendo il record sui voti di fiducia: con quella annunciata dal ministro dei Rapporti con il parlamento, Luca Ciriani, sul disegno di legge sulla Concorrenza al Senato, l’esecutivo ha raggiunto la fiducia numero 100 in appena tre anni di legislatura. Sono distribuite tra 55 alla Camera e 45 al Senato con la media di 2,8 al mese (compresi quelli di chiusura per ferie)