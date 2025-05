La maggioranza spinge per elargire fondi, già previsti nella legge di Bilancio, per le bande musicali amatoriali, cori parrocchiali e musicisti folk. Una norma con maglie larghe per facilitare i finanziamenti

Piatti, tamburi e tromboni: musica, maestro! Ai tempi del governo Meloni, prima di tutto le bande musicali. E pazienza se il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, vola alto con una forbita polemica sugli intellettuali e un’edotta disquisizione sull’arte.

La destra in parlamento preferisce essere più pop, anzi proprio folkloristica con le bande di paese e i cori amatoriali. Per questo alla Camera procede spedita la proposta di legge dedicata ad hoc alla «promozione della musica popolare». Una priorità che addirittura vuole mettere a disposizione 8 milioni di euro all’anno. Una cifra sostanziosa, da prelevare dai fondi disponibili per la legge di Bilancio, generalmente custoditi con molta parsimonia dal ministero dell’Economia di Giancarlo Giorgetti.

Lo stanziamento andrebbe a sommarsi al milione e mezzo di euro già stanziato dall’ultima manovra, sfiorando i 10 milioni di euro in totale. Pane e tradizione mettono insieme il territorialismo della Lega, il popolarismo di Forza Italia e il patriottismo di Fratelli d’Italia.

La firma sul testo è di tre esponenti dei partiti di maggioranza: Rosaria Tassinari (FI), Alessandro Amorese (FdI) e Rossano Sasso (Lega). Certo, tra il dire e il fare c’è di mezzo l’approvazione della legge. Ma la maggioranza s’è mezza di buzzo buono. La proposta è stata presentata appena tre mesi fa – il 31 gennaio – e ha già iniziato l’iter nella commissione Cultura a Montecitorio.

Tassinari ha preso in mano la questione, nelle vesti di relatrice, per velocizzare l’approvazione. Mercoledì 14 maggio è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. Un segnale del desiderio di andare avanti con determinazione, nonostante le perplessità degli osservatori, compresi quelli più interessati.

Maglie larghe per i soldi

Il testo sembra cucito su misura per elargire mance territoriali, con i sindaci e gli assessori che si sfregano le mani. Pensano a possibili introiti sempre utili in tempi di campagna elettorale. La formulazione del testo lascia maglie molto larghe per l’accesso ai finanziamenti.

Il Forum Terzo settore, pur apprezzando lo spirito complessivo dell’iniziativa, nella memoria depositata alla Camera ha ricordato che «la proposta in esame consentirebbe l’accesso agli stessi benefici a soggetti tenuti unicamente all’iscrizione in un elenco telematico regionale, senza prevedere con esso alcun impianto omogeneo di controlli né criteri minimi vincolanti per la redazione degli statuti o l’organizzazione interna degli enti, né richieste di trasparenza e rendicontazione».

Insomma, se le normative sono molto stringenti sugli enti del terzo settore in altri campi, per le bande musicali, cori parrocchiali e gruppi folkloristici sono più permissive in termini di trasparenza. Si fa un po’ fatica pure a capire dove finiranno i soldi. Il dossier, predisposto dalla Camera, evidenzia che «lo stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono la diffusione e l’insegnamento della musica popolare». Ma la genericità della norma non sfugge. Tra le novità c’è il supporto statale alle pro loco per la celebrazione della Giornata della musica popolare e amatoriale.

Nella maggioranza l’idea è chiara: «Le bande musicali, i gruppi corali e folklorici, le mandolinistiche e le orchestre sinfoniche amatoriali (in totale più di 13mila sul territorio nazionale, ndr) rivestono un ruolo fondamentale nella società in quanto depositari di cultura», si legge nella relazione dei proponenti. La cosa non sorprende. Il governo ha una passione per le tradizioni.

Come raccontato, ha messo a disposizione 200 milioni di euro di fondi europei per sostenere nuovi progetti del ministero degli Esteri, affidato ad Antonio Tajani, nell’ambito dell’iniziativa “Turismo delle radici”, che favorisce il ritorno in patria da turisti degli emigrati italiani. All’insegna del folklore.

